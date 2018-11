Geweld tegen vrouwen is als een epidemie

Wat als er een dodelijke ziekte bestond waar wereldwijd een miljard mensen aan leden? Waar ook in Nederland 23 procent van de totale bevolking last van had, in lichtere of zwaardere vorm? Waarvan per week minstens 24 diagnoses (van de zware vorm van de ziekte) werden gesteld, maar waarvan naar schatting het werkelijke aantal patiënten veel hoger lag? Dan werden er allang miljarden geïnvesteerd om de ziekte te bestrijden.

Een miljard mensen

De cijfers zijn correct, maar we hebben het hier niet over een ziekte. Het gaat om geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd treft dit naar schatting één op de drie vrouwen, een miljard mensen dus. Volgens onderzoek van de Fundamental Rights Agency van de EU ligt het percentage vrouwen dat in Nederland te maken heeft met seksueel, fysiek of psychisch geweld op 45 procent. Gemiddeld worden per week 24 aangiften van verkrachting gedaan in Nederland, terwijl naar schatting 80 procent nooit wordt gemeld.

Dan hebben we het alleen nog over ons relatief veilige Nederland. En niet over de miljoenen vrouwen elders die verkracht worden in oorlogssituaties, besneden worden, als kind uitgehuwelijkt worden, vermoord worden om de eer van een familie te redden of gewoonweg doodgeslagen worden door hun man.

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijde epidemie waar te weinig aandacht aan besteed wordt. Nog steeds, ook al heeft de Verenigde Naties in 1981 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De datum is gekozen omdat op die dag de moord op de drie zussen Mirabal plaatsvond, die politieke actie voor vrouwenrechten voerden tegen het dictatoriale bewind in de Dominicaanse Republiek.

In negentig landen wereldwijd wordt op 25 november en in de dagen erna uitgebreid aandacht besteed aan de campagne ‘Orange the World’. Oranje staat voor de dageraad, een mooie toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar wordt de campagne voor het eerst ook groots aangepakt in Nederland. Gebouwen, standbeelden, musea en fonteinen worden oranje uitgelicht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Minister Kaag doet ook mee, door vandaag het Binnenhof met oranje licht te kleuren.

Die aandacht is hard nodig. Geweld tegen vrouwen en meisjes is geen dodelijke ziekte, maar wel een epidemie die mensenlevens kost. Die moet met alle middelen worden bestreden.