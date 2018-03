Geweld in de VS gaat om meer dan al te gemakkelijk wapenbezit

Zichtbaar aangedaan toonde Kennedy zijn medeleven met de zwarte gemeenschap in Amerika. Twee maanden later zou deze presidentskandidaat zelf worden neergeschoten in Los Angeles. Zijn vragen zijn nu - vijftig jaar later - nog even prangend. Amerikanen zijn nu net zo radeloos als toen, mede omdat ze de diepere oorzaken van het geweld blijven verdoezelen.

Toen Kennedy deze woorden uitsprak, waren de gewelddadige reacties op de dood van King nog maar net begonnen. Rellen braken uit in 125 Amerikaanse steden, waarbij 39 mensen zouden omkomen, ongeveer 3.500 mensen gewond zouden raken en 27.000 mensen zouden worden opgepakt. De politie kon het geweld niet alleen aan, daarom werden op grote schaal militairen ingeschakeld. De onrust stond overigens niet op zichzelf. Al jarenlang kampte Amerika met opstanden in haar binnensteden, veroorzaakt door slechte voorzieningen, discriminatie en politiegeweld. King gaf de zwarte gemeenschap hoop en door de verhoogde verwachtingen sloeg de vlam gemakkelijk in de pan. Maar na de dood van King, in april 1968, overheerste de wanhoop.

Vietnamoorlog Politieke onrust en geweld lijken nadien niet meer in die omvang te zijn teruggekeerd. De New York Times meldde twee dagen na de moord op King dat de Europeanen vreesden voor de politieke stabiliteit van Amerika; zou het land nog lang stand kunnen houden? Ook veel Amerikanen vreesden het ergste, bedrukt door het geweld in eigen land en door de zware wissel die de Vietnamoorlog trok op de samenleving. Overal zagen zij de afbraak van de publieke orde en van het gezag, door niet alleen politiek gemotiveerde protesten, maar ook de sterke toename van de criminaliteit. Zo grimmig is de situatie vandaag niet meer. Het moordcijfer was met 7,0 per 100.000 inwoners al hoog in 1968 en zou de daaropvolgende decennia nog flink toenemen. Maar dat daalde tot 5,3 in 2016, deels omdat het gedachtengoed van King in de nasleep van deze gebeurtenissen wel positieve veranderingen in gang heeft gezet. Het is nauwelijks te verkroppen dat instanties als de National Rifle Association menen dat de enorme toename van het aantal vuurwapens niets te maken heeft met deze nationale tragedies Toch zou niemand - ook conservatieve Amerikanen niet - durven beweren dat de VS geen probleem hebben als het gaat om geweld. De enorme ontreddering na het bloedbad dat een schutter vorig jaar oktober in Las Vegas aanrichtte, en de brede steun voor de scholierenbeweging tegen de huidige wapenwetten na de moorden in Parkland Florida zijn daarvan het bewijs. Opnieuw is er veel aandacht gekomen voor het absurde gemak waarmee vrijwel iedereen zeer dodelijke vuurwapens kan kopen. Het is nauwelijks te verkroppen dat instanties als de National Rifle Association menen dat de enorme toename van het aantal vuurwapens niets te maken heeft met deze nationale tragedies. Het speelt wel degelijk een grote rol.