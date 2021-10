Geweld achter de voordeur is helemaal niet zo ‘huiselijk’

Enkele tientallen keren per jaar wordt in Nederland een vrouw vermoord door haar partner, ex-partner of een ander familielid. Internationaal komt er steeds meer aandacht voor de woorden die hiervoor worden gebruikt. Er worden namelijk frames gehanteerd, die ons op het verkeerde been zetten.

‘Gemoedelijk’ geweld

Een. Er wordt gesproken over ‘huiselijk geweld’, een ‘familiedrama’, moord in de ‘relationele sfeer’. Dat kan het foute beeld oproepen dat je maatschappelijk geweld hebt, en privégeweld, in een relatie. De indruk kan ontstaan dat we aan dat privégeweld weinig kunnen doen. Terwijl geweld achter de voordeur vaak ook voor anderen zichtbaar is, en bepaald niet minder ernstig is dan geweld op straat. Bovendien heeft dat woord ‘huiselijk’ de foute associatie – ‘huiselijk’ klinkt als ‘gemoedelijk’.

Kortsluiting

De tweede waarschuwing: wees kritisch als in berichten wordt gesproken over de man die zijn ‘zelfbeheersing’ of ‘controle’ verloor. Ook dat bevestigt het beeld dat we er weinig aan kunnen doen. Iemand heeft plots kortsluiting in zijn hoofd, en dan gaat het mis, kun je denken. Terwijl geweld in een relatie vrijwel altijd een langdurig proces is.

Slachtoffer wordt verantwoordelijk gemaakt

En dan is er een derde waarschuwing. Soms worden zinnen gebruikt als ‘de twee hadden een slechte relatie’ of ze hadden een ‘gewelddadige relatie’. De mogelijke beeldvorming: het slachtoffer wordt verantwoordelijk gemaakt – had geen gewelddadige relatie in stand moeten houden.

Zo blijkt maar weer: de woorden die worden gebruikt, sturen onze interpretatie van de werkelijkheid.