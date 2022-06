Gevraagd: meer symboolpolitiek van Rutte en Hoekstra

Het is dat het zo’n pathetische indruk maakt, anders zou ik via dit plekje in de krant graag mijn verontschuldigingen aanbieden aan president Zelenski voor de Nederlandse opstelling tegenover de wens van Oekraïne om kandidaat-lid van de EU te worden. Een formeel ‘njet’ klinkt vanuit Den Haag niet, maar in de versluierde berichten die in Brussel rondgaan is steevast sprake van drie landen die (nog) dwarsliggen en altijd wordt Nederland genoemd als een van die drie. Ik vind dat pijnlijk.

Maandagavond meldde nieuwssite Politico dat de Europese Commissie de knoop intern heeft doorgehakt: ze zal positief reageren op de aanvraag van Kiev, waarna het de beurt is aan de lidstaten. “De commissie is niet vergeten dat Oekraïne het enige land is in Europa waar mensen stierven, waar mensen werden beschoten, omdat ze EU-vlaggen droegen”, zei een hooggeplaatste betrokkene tegen Politico. “We kunnen nu niet tegen hen zeggen: sorry lui, jullie zwaaiden met de verkeerde vlag.”

Hoe bleek steekt daarbij de boodschap af van de Nederlandse regering, zoals de Oekraïense minister van buitenlandse zaken eerder al ondervond bij zijn bezoek aan Den Haag. Doodmoe werd hij van zijn pogingen door de beleefde ‘dubbelzinnigheid’ van Mark Rutte en Wopke Hoekstra heen te breken. Wie het interview las dat Hoekstra afgelopen zaterdag gaf aan NRC, kan zich daar alles bij voorstellen. De minister weigert te zeggen wat hij zelf vindt en blijft – tot wanhoop van de interviewers – herhalen dat Nederland aan de Europese Commissie heeft gevraagd ‘alle argumenten nou eens te wegen’. Goed voorstel. Komt in de buurt van wat besluitvorming gewoonlijk inhoudt. Maar het gaat uiteraard om de uitkomst van de weging – wat zou die moeten zijn, volgens Hoekstra? We vernemen het niet.

Dat er conflicterende belangen spelen, staat buiten kijf. Er zijn meer landen die kandidaat-lid willen worden, is het aan hen te verkopen dat Oekraïne voorrang krijgt? Of moeten die andere landen – Georgië, Moldavië, de westelijke Balkan – dan meteen ook maar kandidaat worden? Mij lijkt de situatie waarin Oekraïne verkeert – een strijd op leven en dood – zo uitzonderlijk dat er ruimte moet zijn voor uitzonderlijke stappen: geef het land voorrang. Waarbij direct moet worden aangetekend dat het gaat om symboolpolitiek. Dat een land wordt erkend als kandidaat, is een uitspraak over zijn potentie. Vervolgens begint een taai en lang proces, waarin van voorrang geen sprake meer kan zijn, dan gaat het om harde voorwaarden, zonder garantie van succes. Vraag het Turkije, kandidaat sinds 1999.

Symboolpolitiek is natuurlijk goedkoop als het dient als schaamlap, maar dat is niet wat hier speelt. De EU, inclusief Nederland, steunt Oekraïne op allerlei manieren, daar komt het kandidaat-lidmaatschap niet voor in de plaats. Maar symbolen zijn niet zonder betekenis, daar wordt vanuit Oekraïne steeds op gewezen: wij hebben ook morele steun nodig, wij willen weten dat wij in Europa thuishoren, begrijp alsjeblieft het belang van die boodschap op dit moment.

Dit telt des te meer nu Poetin heeft gezegd dat hij slechts ‘terugneemt wat altijd al van ons was’. Het is niet van hem, het is van de Oekraïners, zij bepalen waar hun toekomst ligt.