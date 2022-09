Gevoeligheid eist steeds langere omschrijvingen, maar de taal zal ons helpen

Taal is zeg maar echt mijn ding. Als schrijver en neerlandica wekt de manier waarop taal de bewegingen in de maatschappij volgt of stuurt, mijn diepe interesse. Juist in dat volgen of sturen zit een belangrijk verschil. In de loop van de decennia is een grote gevoeligheid – om niet te zeggen overgevoeligheid – ontstaan voor sommig taalgebruik.

We kennen nog de slogans van de Bond tegen het Vloeken en de gefronste gristelijke wenkbrauwen over ‘jeetje’ en ‘gossiemijne’. Je probeerde je niet te vergissen in gezelschap van gelovigen, maar in het algemene spraakgebruik lieten we de vloeken en bastaardvloeken lustig vliegen. In de jaren dertig adopteerde de NSB een naar haar idee patriottisch idioom, waarmee aanhangers herkenbaar waren. Ook communisten verraadden zich in het gebruik van vaste termen. Je wist waar sprekers thuishoorden. Duidelijk.

De gevoeligheid voor woorden en betekenissen veranderde langzaam. Veel was niet meer duidelijk. Er kwam een waas over sommige woorden te hangen. We kennen het voorbeeld van de ‘gastarbeider’, op zichzelf een woord dat positief klinkt. Door de maatschappelijke wrijvingen rond gastarbeiders werd een ander woord gezocht dat ‘neutraler’ was. Vandaar belandden we in ‘allochtoon’ en nu zijn we via verschillende varianten tot nader order bij ‘mensen met een migratieachtergrond’ aangekomen.

Het n*** woord

Gevoeligheid eist steeds langere omschrijvingen. Van het n*** woord dat niet eens meer als citaat kan worden gebruikt, kwamen we bij ‘mensen van kleur’ uit. En misschien is er een nieuwe omschrijving in de maak die ook daaruit de kwetsuur ‘kleur’ verwijdert. ‘Mensen’ is misschien een goed alternatief.

Dit soort veranderingen in taalgebruik zijn zowel volgend als sturend. Ze registreren een breed levend ongenoegen en plakken met een nieuwe term een helende pleister. De vraag blijft of discriminatie en racisme zich laten genezen door ander taalgebruik. Verinnerlijkt de taalgebruiker de positieve lading van een term en denkt hij voortaan anders over ‘gastarbeiders’? Door de gevoeligheid voor bepaalde termen te erkennen (volgen) en die termen te vervangen voor betere, wordt gehoopt op verwijdering van de foute opinies (sturen). Volgt u het nog?

Het omgekeerde (sturen in de hoop op volgen) komt tegenwoordig ook voor. Een (kleine) groep mensen wil niet meer worden aangeduid met gangbare termen, die op zichzelf geen waardeoordeel inhouden. Neem termen als ‘man’ en ‘vrouw’. Wie zich niet gedefinieerd weet door die termen wil iets anders. In principe is daar in taal alle ruimte voor. Doe maar een voorstel.

De oude bekende termen voor seksuele identiteit moeten inschikken

In dit geval is er geen sprake van een breed gevoeld ongenoegen rond een bestaande term, maar van een specifieke wens voor een nieuwe term. Ook niet erg. Maar zonder slag of stoot gaat dat niet. De oude bekende termen voor seksuele identiteit moeten inschikken en komen onder druk te staan. Ze worden ­vager.

Dit was een lange inleiding op de controverse rond registratie van geslacht en het gebruik van meer termen dan man of vrouw alleen, waarmee we het zo lang hebben gedaan. Radicale feministen vinden het fout dat iedereen die dat wil zich kan laten registreren als vrouw, als de transgenderwet wordt aangenomen.

Iedereen kan zich ook laten registreren als man. Zelfs een ‘x’ is mogelijk. Een bewijs van een geslachtskenmerk direct of indirect wordt niet meer gevraagd. Radicale macho’s heb ik nog niet over dit punt gehoord. Kunnen zij zich niet in hun man-zijn bedreigd voelen doordat iedereen zonder penis zich maar man kan noemen en binnendringen in de voetbalkleedkamers?

Het zou beter zijn iedere geslachtsaanduiding achterwege te laten

Radicale feministen zien de man nog altijd als een roofdier, de vrouw als prooi. De taal wordt het terrein van schermutselingen, oorlogshandelingen, wraking en uitsluiting. Het zou beter zijn iedere geslachtsaanduiding achterwege te laten. Dat geeft ruimte aan alle mensen in alle mogelijke verschijnings­vormen. Maar wacht, dat heeft gigantische juridische consequenties voor bevolkingsonderzoek, erfrecht en familierecht. Nog niet doen, dus.

Wat wel? Gewoon even wachten. Volgen. Niet te veel sturen. De taal schiet ons wel te hulp in haar eindeloze plooibaarheid.