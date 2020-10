Get well and healthy, Mister President!

Buiten loeide de wind en binnen borrelde de koffie in zijn mokkapot. Ik had mijn eigen krant al uit en was aan die van de concurrent begonnen. Mijn blik bleef steken bij de laatste zinnen van de hand van een collega-columnist, die net als ik op zijn pagina twee officieert, preekt en kastijdt. Ik hapte in mijn volkoren sneetje met Ardenner paté en herlas: “Op 15 oktober is het volgende duel. Moge Donald Trump dan definitief zijn eigen graf graven.”

Ik weet natuurlijk ook wel wat een metafoor is en dus dat mijn confrater ‘The ­Donald’ niet werkelijk de grafkelder toewenste. Toch smaakte mijn geprefereerde paté plots naar het muffe vocht van de tombe. Pas een kwartier later begreep ik het onbehagen met mogelijk voorspellende waarde die in die zinnen schuilging. “De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn positief op het coronavirus getest en gaan in isolatie” meldde de op hol geslagen nieuwsfabriek.

Een ‘tsunami van leedvermaak’

Op een buitenlandse zender hoorde ik een commentator onthutst constateren dat een ‘tsunami van leedvermaak’ over de sociale media denderde. Zou het, vroeg ik me af? Kun je dan schuddebuiken als iemand een in potentie dodelijke ziekte te pakken heeft?

Ik las ook de laatste tweet van Joe Biden die wel over corona ging, maar nog zweeg over de besmetting van zijn rivaal: “Trump zal alles aangrijpen om de aandacht af te leiden van het feit dat door zijn falen met Covid-19 200.000 Amerikanen zijn gestorven”. Of schuilde achter de tweet van Joe soms onbedoeld een hint? Want in de talrijke reacties die ik vervolgens op internet las, was het aandeel van de eeuwige complotdenkers het meest prominent: ‘Fake news!’, ‘Leugens!’, ‘Strategische manipulatie’. Trump zou zijn ziekte hebben verzonnen om de volgende debatten te mijden of om de sympathie van de kiezers te winnen.

Verder las ik veel haat en bekschuim, soms verpakt in een enkel woord: ‘Karma!’. Nog niet gereïncarneerd en nu al achtervolgd door zijn slechte daden, woorden en gedachten, dacht ik. Anderen, vooral linkse reaguurders, wensten Trump een enkeltje six feet under of op zijn minst een langdurig en pijnlijk verblijf op een intensive care. Je zou bijna denken dat Trump net als Kennedy en Bush nieuwe oorlogen was begonnen in Vietnam en Irak, Joe Biden met novitsjok-gif had geprobeerd te vergiftigen of net als Erdogan duizenden journalisten in het cachot had gesmeten.

Grofste hatelijkheid

Het zal me altijd verbazen hoe mensen die zich kwaliteiten als verdraagzaamheid, inclusiviteit, barmhartigheid of medeleven voor slachtoffers van onrecht toedichten, zich de grofste hatelijkheid permitteren jegens andersdenkenden die niet tot hun clan behoren.

Kijk, ik heb weinig op met Trump. Heb nogal hard naar hem uitgehaald donderdag na het debat met Biden en bij de moord op George Floyd heb ik zijn gebrek aan empathie en zijn narcisme gehekeld. Maar de in mijn jeugd gewortelde christelijke beginselen zeggen nog steeds dat zieken altijd op mijn compassie moeten kunnen rekenen. Daarom ook: Get well and healthy, Mister ­President!

