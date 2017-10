Geschiedenis is nuttiger dan het Wilhelmus

Terecht stellen Hans Theunissen en Roosmarijn Dam dat het burgerschapsonderwijs op het mbo aandacht behoeft (Opinie, 22 september). Daarmee is echter niet gezegd dat dit type onderwijs op de havo en het vwo wel is gewaarborgd. De vakken geschiedenis en maatschappijleer, de hofleveranciers van een gezond, democratisch burgerschap, zijn in gevaar.

Het wordt vwo'ers met een bètaprofiel (meer dan de helft van de populatie) vaak om roostertechnische redenen onmogelijk gemaakt geschiedenis te kiezen. Hetzelfde geldt voor de bèta-georiënteerde havist.

Er is toch ook maatschappijleer, het vak waarin onze democratische rechtsstaat centraal staat? Helaas kent dit vak het kleinste aantal verplichte studielasturen in de bovenbouw (voor een vwo'er geldt 120 uur, tegenover bijvoorbeeld 160 uur voor cultureel kunstzinnige vorming en 480 uur Nederlands). Het is daarmee een voetnoot in het curriculum. Scholen hebben bovendien steeds meer de neiging de cijfers voor het vak te middelen met andere 'restvakken': levensbeschouwing, algemene natuurwetenschappen, het profielwerkstuk. Hierdoor speelt het voor het overgaan van de leerling nauwelijks een rol. Dit doet het vak geen goed.

Stelt u zich de breed geïnteresseerde vwo-leerling voor met geneeskunde-ambities. Of de maatschappelijk betrokken havist die fysiotherapie wil studeren. Voor hen geen geschiedenis. Natuurlijk wordt er in de onderbouw aandacht aan dit vak besteed. Maar thema's als democratisering, machtsverhoudingen of internationale politiek passen meer bij een bovenbouwleerling.

Burgerschap in het onderwijs

Politici van links tot rechts hebben zich uitgelaten over de wenselijkheid van meer burgerschap in het onderwijs. In het regeerakkoord staat dat kinderen het Wilhelmus moeten leren. Het Forum voor Democratie stelde eerder voor om onderwijs over de Holocaust te verplichten. De inspectie adviseerde in haar rapport 'Burgerschap op school' lessen over Nederlandse normen en waarden een belangrijker onderdeel te laten zijn van het programma.

Maar die leerlingen met geneeskunde-ambities dan? In hun vormende jaren krijgen ze geen geschiedenis en minimaal maatschappijleer. Willen we meer aandacht voor de grondwet, de Holocaust, slavernij en - vooruit - het Wilhelmus in ons onderwijs, dan is er meer nodig dan het zoveelste goed bedoelde lesprogramma in een reeds overvol curriculum.