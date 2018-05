Genoeg verliefden geloven nog in de meerwaarde van het huwelijk

Fundamenteel anders

Op een dag kwam een vrouwelijke collega helemaal hoteldebotel op het werk. Ik vroeg wat er was. "Hij heeft mij gevraagd", zei ze. Het ging om de vriend met wie zij al vijf jaar samenwoonde. Toen werd mij duidelijk dat samenwonen iets fundamenteel anders is dan trouwen. Je gaat niet samenwonen met de formule: in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid tot de dood ons scheidt. Het is toch meer een gelegenheidsformule, ik vind jou leuk, jij vindt mij leuk, laten we eens kijken hoe het gaat om het leven samen te doen. Daarbij blijft het voortdurend bewustzijn aanwezig dat die ander bij je blijft zolang de plussen het winnen van de minnen.

Natuurlijk zijn er mensen die op diezelfde basis met elkaar trouwen, maar zo is het huwelijk niet bedoeld. Bij een huwelijk zeg je tegen elkaar: ik kies voor jou, nu en altijd. Ik vraag mij niet af of ik over vijf jaar nog van je houd. Dat huwelijken steeds meer een perfecte dag moeten zijn heeft, denk ik, niet zoveel te maken met dit onderscheid tussen samenwonen en trouwen, maar meer met de huidige cultuur waarin op sociale media een illusie van perfectie in stand wordt gehouden en de vorm het helaas wint van de inhoud.

Ton Smit, Utrecht