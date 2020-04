Gemillimeterd vindt mijn vriend mij niet meer aantrekkelijk

Beste Beatrijs,

Nu ik (man) niet meer naar de kapper kan, heb ik besloten om maar zelf mijn haar te knippen door het te millimeteren met een tondeuse. Ik ben aangenaam verrast door het resultaat en vind dat mijn gezicht veel meer tot zijn recht komt. Ik ben zo tevreden dat ik van plan ben om voortaan op deze manier mijn haar te blijven dragen. Mijn vrienden en familie zijn minder enthousiast. Ze vinden het lelijk en maken me via sociale media en Skype belachelijk. Mijn partner vindt me onaantrekkelijk geworden en eist dat ik het bij deze eenmalige actie laat. Zijn standpunt is dat hij degene is die er de hele dag tegenaan moet kijken en ik niet. Wat vindt u, heb ik alleenrecht om over mijn haardracht te beslissen of moet ik anderen meenemen in die overweging?

Gemillimeterd

Beste Gemillimeterd,

U bent natuurlijk zelf de baas over uw uiterlijk en haardracht. Toch zou de mening van uw partner (en in mindere mate uw familie en vrienden) wel enig gewicht in de schaal moeten leggen. Uw partner heeft een punt: hij moet ertegen aankijken – niet u. Ter vergelijking: het is voor huiseigenaren bijna onmogelijk om het aanzien van hun huis ingrijpend te veranderen: voor het schilderen in schreeuwende kleuren of het plaatsen van aanbouwsels zijn vergunningen nodig die zelden of nooit worden afgegeven, omdat het aanzien moet voldoen aan een door gemeentelijke commissies voorgeschreven kwaliteitsstandaard en regels voor uniformiteit. Een vlammend oranje huis kan de eigenaar een fijn gevoel geven, maar de buren zullen protesteren.

Voor uw haardracht is er geen externe instantie die bepaalt wat wel en niet oké is, maar wees ervan overtuigd dat het uiterlijk altijd een bepaalde gevoelsreactie opwekt bij anderen. Een gemillimeterd hoofd (slechts een paar dagen haargroei verwijderd van een kale kop) wordt vaak aangetroffen in de militaire, politie-, motorrijders- of criminele sfeer. Er gaat, zeker in combinatie met tatoeages, iets intimiderends van uit. Ook al is dat onbedoeld, er wordt toch een indruk gevestigd van: met deze man valt niet spotten. Los daarvan zijn er ook mannen met last van voortschrijdende kaalheid die besluiten om hun resterende haar dan maar helemaal te verwijderen. Liever vrijwillig kaal dan onvrijwillig kalend. Voor deze groep vormt de kale kop absoluut een mode-statement.

Maar als u beschikt over voldoende haargroei, is er geen noodzaak om uzelf als een nagenoeg kale, intimiderende man te presenteren aan uw omgeving, dus waarom zou u het doen? Als uw partner onoverkomelijke esthetische bezwaren heeft tegen uw zelfgekozen, nieuwe verschijningsvorm, gaat hij er misschien vandoor. Dat zou een kleinzielige reactie van hem zijn, maar niet minder kleinzielig dan om bewust een uitmonstering te kiezen die uw partner tegen zijn haren in strijkt.