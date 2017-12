Gemeenteraden worden aan hun lot overgelaten

Was in het verleden de politiek keus of de lantaarnpaal voor huisnummer 163 diende te worden geplaatst dan wel tegenover het plantsoentje, nu is de vraag of er bezuinigd moet worden op de jeugdzorg om zo meer zorg voor ouderen te kunnen financieren. Meer echte politiek in de raad dus en dat zou het bouwwerk van Thorbecke nieuw leven inblazen. Lokale democratie zou weer gaan leven. Debatten op het scherpst van de snede en over onderwerpen die de kiezer direct raken.

Misschien. De echte mogelijkheid om na te gaan of die stelling enig realiteitsgehalte heeft zijn de raadsverkiezingen over drie maanden. Als politiek in gemeenteraden relevanter wordt, zou je meer belangstelling mogen verwachten bij de kiezer. Aldus de optimisten.

Een zinnige redenering. Maar ook een eenzijdige, want met niet meer dan één uitgangspunt: de hopelijk belangstellende burger. De vraag of gemeenteraden ook geëquipeerd zijn voor die zwaardere taak komt daarbij niet aan de orde.

Gemeenteraden worden wat financiën en ondersteuning betreft aan hun lot overgelaten