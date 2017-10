Gemeenten met aandelen Eneco: daar wordt dat bedrijf echt niet groener van

Duurzaamheid is voor D66 een speerpunt. Nederland zit midden in een transitie naar een nieuwe, groene economie. Duurzaamheid is dan ook juist de reden om bij gemeenten vóór de verkoop van hun aandelen Eneco te pleiten. Het energiebedrijf wordt hierdoor beter in staat gesteld de duurzame strategie voort te zetten én uit te bouwen, terwijl de gemeenten met de opbrengst van de verkoop gerichter regionale duurzame ontwikkelingen kunnen faciliteren. Een win-winsituatie dus.

Lees verder na de advertentie

De D66-fracties van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht pleiten voor de instelling van een regionaal investeringsfonds. Daarmee kan een duurzame bestemming van de opbrengst van de verkoop van Eneco worden gewaarborgd. De komende jaren zullen voor ons klimaat en de transitie naar een toekomstbestendige, groene economie cruciaal zijn.

Nu Eneco gesplitst is, dient het publieke aan­deel­hou­der­schap in het bedrijf geen direct publiek belang meer

Steeds meer worden we concreet geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling. De voor Nederland belangrijke economische motor Zuid-Holland is op verschillende punten kwetsbaar, waarbij de verschillende steden kampen met hun eigen uitdagingen. Dordrecht moet zich wapenen tegen steeds hogere rivierstanden, Den Haag ligt pal tegen een zee waarvan de zeespiegel de komende jaren stijgt en tienduizenden Rotterdammers wonen op plekken waar de lucht té vervuild is.

Gezamenlijke aanpak Zo'n urgent en gecompliceerd probleem vraagt om een gezamenlijke aanpak, met oog voor regionale belangen. Door als regio op te trekken, zijn we slagvaardiger en kunnen we grotere stappen zetten met elkaar, ten gunste van duurzaamheid in Zuid-Holland. De discussie rond de verkoop van Eneco wordt vertroebeld door een aantal onjuiste aannames en veronderstellingen. Zo zouden gemeenten handenwringend wachten op het slachten van de 'kip met de gouden eieren', zonder oog te hebben voor het belang van een groenere energiesector. Nu Eneco gesplitst is in netwerkbedrijf Stedin en energieproducent Eneco, dient het publieke aandeelhouderschap in Eneco van in totaal 53 gemeenten echter geen direct publiek belang meer. Eneco is een commercieel bedrijf dat zowel binnen Nederland als in het buitenland investeert. Wat D66 betreft, zou verduurzaming van onze economie een speerpunt moeten zijn van alle nationale en lokale overheden. De rol van de gemeentelijke aandeelhouders in de duurzame strategie van Eneco is echter ook nu zeer beperkt. Ze zijn eerder belegger dan aandeelhouder met directe inspraak in de duurzame strategie van Eneco.