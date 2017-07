Gelukkig worden? Besteed dan uit waar je geen zin in hebt

Ik zei al: vraag me maar niet waarom. Of misschien is die vraag juist wel op zijn plek. Ik wilde allang een kat, maar negentien jaar lang kon dat niet vanwege een allergische oudste zoon en een echtgenoot die er niks mee had. De zoon is uit huis en sinds kort woon ik ergens anders, dus de deur ging open voor een kat.

Nu was mijn idee ook een beetje dat een huisdier soms een soort vertrouweling kan worden in tijden dat je het moeilijk hebt. Niet alleen voor mij, maar ook voor de kinderen zou dat wellicht troost kunnen bieden voor het lastige echtscheidingsgebeuren waar ze in zitten. Vraag me niet waarom, maar dat dacht ik dus.

Mijn dochter wilde ook dolgraag katten, zij was mij al jaren aan het bestoken met plaatjes van blauwe russen. Tot we een nestje gevonden hadden. Of beter: zij had een nestje gevonden. We gingen samen kijken. Vier bolletjes pluis renden door het huis van de eigenaar. Gek genoeg viel me nog geen stank op. Op fora had ik al eens geïnformeerd: stinken katten eigenlijk? Nee hoor, werd er geschamperd. Als je maar de juiste kattenbakvulling neemt. Het idee van stank verdween naar de achtergrond. “Maar het is wel zielig mam, als je maar één katje neemt. Want met zijn tweeën kunnen ze spelen en makkelijker alleen zijn als je werkt”, zei mijn dochter gehaaid. Op de een of andere manier was ik het op dat moment heel erg met haar eens. Natuurlijk nemen we er twee, riep ik zelfverzekerd.

Stank

En nu springen er twee dotjes van katjes door mijn huis. De oudste zoon kwam snuivend binnen. “Gatver wat stinkt het hier, ik zei toch dat het geen goed plan was, die katten.” En hij begint er ook nog eens even flink bij te niezen. Grommend bries ik dat het best wel meevalt. Ondertussen ben ik al dagen druk in de weer met poepscheppen, kattengrit, voer en met mijn adem in de kattenbak verschonen. Mijn hemel, waarom kakken die beesten zoveel? Tijdens het eten, als ik weer driftig graafwerk hoor in de kattenbak, probeer ik stoïcijns de poeplucht te negeren.

Het is in die staat dat mijn oog blijft hangen bij een artikel in Trouw over ‘tijdhonger’. Het heeft de strekking: gebruik je geld om tijd te besparen en word gelukkiger. Uit onderzoek van the National Academy of Sciences bleek namelijk dat wanneer mensen taken uitbesteden aan anderen waar ze eigenlijk zelf geen zin in hebben, ze gelukkiger worden. De taken die genoemd werden zijn bijvoorbeeld koken (eten afhalen), schoonmaken (huishoudster nemen) en vervoer (een taxi nemen). Het is dé oplossing voor de balans werk en privé, opperen de onderzoekers. Ik weet, het zijn eerstewereldproblemen, maar ik geloof dat ik me afvraag of er een kattenbakverschoondienst bestaat.

Vraag me niet waarom, maar ik denk dat ik daar intens gelukkig van word.