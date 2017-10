Gelukkig, daar is frater Willibrordus weer

De eerste zwaluwen, de laatste sprinkhanen, een trekvogel al bijna buiten het seizoen. De ‘fenolijn’ waarop luisteraars inspreken wat ze nu weer voor nieuws in hun tuin, het vrije veld of gewoon bij hen in de straat hadden gezien was niet compleet zonder hem. Je kon er elke zondag op wachten. Behalve in de laatste weken. Misschien lag hij ziek te bed. Of erger. Hij zou toch niet…

Lees verder na de advertentie

Dat Willibrordus op leeftijd was hoorde je aan zijn stem – en fraters zijn sowieso in Nederland een uitstervende soort. In mijn katholieke jeugd waren ze nog overal. Ik had een ‘heeroom’ die broeder was en ben op de lagere school door broeders wegwijs gemaakt in lezen en schrijven. Fraters waren een soort een broeder-variant. Het precieze onderscheid is me nooit duidelijk geworden, al leek het tussen de verschillende orden tamelijk nauw te luisteren.

Dat doet het niet meer. Als lid van een bedreigde species is frater Willibrordus ook om die reden in ‘Vroege vogels’ op zijn plaats – al is het een programma van de ‘rooie’ Vara. Het was goed zijn stem weer te horen, verzuchtte presentator Menno Bentveld aan het einde van de fenolijn – en dat klonk, met het charmante enthousiasme dat hem eigen is, volstrekt gemeend.

Kennelijk is de gezondheid van de frater broos aan het worden.

Fenolijn Ik voelde precies hetzelfde en dat is vreemd. Van Willibrordus weet ik alleen dat hij in De Bilt woont, want iedere fenolijn-inspreker kondigt zich met zijn woonplaats aan. Sinds deze zondag weet ik dat hij daar een fraterhuis betrekt: ook al zo’n woord dat in het vergeetboek dreigt te raken. Zijn verslag ging deze keer over paddestoelen die waren opgeschoten ‘bij het fraterhuis’. De Sherlock Holmes in mij zag er meteen een aanwijzing in. Als Willibrordus niet verder ging dan zijn eigen tuin, was hij waarschijnlijk herstellende en zaten fietstochten er nog niet in. In gedachten wenste ik hem van harte beterschap. Ik zal de enige niet geweest zijn. Op Google ontdekte ik dat frater Willibrordus voor meer mensen een oude bekende is: een ‘fenolijn-fenomeen’ noemt de website van Vroege Vogels hem. ‘Toen hij onlangs een paar weken niet te horen was, kregen we op de redactie regelmatig de vraag: wat is er met Frater Willibrordus aan de hand?’, staat daar op een pagina uit juni 2014. Kennelijk is de gezondheid van de frater broos aan het worden. En zowaar, met een foto krijgt hij op de website eindelijk voor mij een gezicht. Het mysterie raakt er een beetje van zijn geheimzinnigheid door kwijt. Voortaan kan ik me niet meer verliezen in droombeelden van een naam-van-de-roos-achtige man Gods die in een met wit koord omgorde pij de natuur doorstruint en daarin het gezicht van God terugvindt. Mooie landschappen zijn voor mij altijd iets gebleven om van te genieten wanneer je er iets bij te drinken hebt.