Gelovig of niet, een kerk is de beste plek om een laatste groet te brengen

De straat is smal en de kerk lijkt door zijn omgeving zo opgenomen, bijna opgezogen dat je hem bijna voorbij zou kunnen lopen.

Lees verder na de advertentie

Ik overdrijf misschien want het gebouw is bij naderbeschouwing imposant. Maar je verwacht misschien van een kathedraal dat die zijn omgeving bijna zou verpletteren. Met als model de Cathédrale Notre-Dame de Paris die in het Nederlands Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs heet (De klokkenluider van de Notre Dame!) die ik een paar keer heb bezocht.

In Saint-Sauveur ben ik als kind nooit binnen geweest. Wel ietsje later als jongeman, maar dan alleen, omdat mijn toenmalige Nederlandse partner bij de ingang bleef staan. Ze weigerde een voet in het gebouw te zetten omdat ze er stellig van overtuigd was dat ze ooit door de katholieke kerk nogal ruw was behandeld. Ze zou in een ander leven als heks door prelaten op de brandstapel zijn gezet. Dacht ze, na veel esoterische onderzoeken.

Eerlijk gezegd was ik mijn tijd als misdienaar in de Val Saint-Andrékerk, meer aan een andere kathedraal in de Provençaalse stad verknocht: de Saint-Jean-de-Maltekerk links bij de kop van de fameuze Cours Mirabeau. Daar had ik mijn communie gedaan, trots gehuld in een parelwitte albe. Het is een van de weinige keren dat ik mijn vader in een kerk heb gezien. Gisterenochtend was hij in die prachtige Cathédrale Saint-Sauveur wel aanwezig. Liggend onder een zee van bloemen voor het altaar. Op diepgaande vroomheid heb ik hem nooit kunnen betrappen.