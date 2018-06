Geloofsgemeenschappen vangen mensen op die elders over de rand worden geduwd

We brengen gebouwen ter wereld, soms voor eeuwen, maar vaak voor kortere tijd. We gebruiken ze en lopen er op een gegeven moment voor de laatste keer uit, vaak zonder nog om te kijken. Aan de eredienst onttrokken.

Soms moet een gebouw zelfs weg. Verzakt. Niet meer van deze tijd. Maar vaak blijft het staan, in regen en wind, wachtend op herbestemming. Je zou zo'n gebouw dan even willen aaien. Geruststellen. "Je mag er nog zijn hoor."

Afgelopen zondag was ik in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht, die sinds kort ook leeft tussen hoop en vrees. Het bestuur van de samenwerkende Utrechtse parochies heeft aan kardinaal Eijk gevraagd de kerk aan de eredienst te onttrekken. Geen missen meer. Liturgisch gestript. De kardinaal moet nog zijn toestemming geven, maar het pleit lijkt beslecht. Museum Catharijneconvent zou belangstelling hebben voor de Sint-Catharinakathedraal. Weer een kerk die definitief een museum wordt.

Ontdekking

De kerkbank zat vertrouwd hard. De kaarsen waren aan en de microfoons deden het nog. Wel had ik zicht op een muur die wel een likje verf kon gebruiken en later ontdekte ik nog meer wonden waarvan ik me afvroeg of ze nog behandeld zouden gaan worden. In de galm van het smetteloze Latijn dat de schola ten gehore bracht hoorde ik zinnetjes als 'daar geven we geen geld aan uit' en 'dat is voor de nieuwe eigenaar'.

In discussies rond fusies en kerksluiting wordt altijd gezegd dat het niet gaat om 'stenen' - het gebouw - maar om 'levende stenen': de gelovigen die rond Christus bij elkaar komen. Ik vind dat die beeldspraak iets te vaak en te gemakkelijk wordt gebruikt. Alsof een kerk en haar geschiedenis er eigenlijk niet toe doen.

Ik keek om mij heen in de Catharinakerk. Het aantal levende stenen viel deze ochtend nogal tegen. Verspreid zaten ze in de kerk, zodat het nog ergens op leek. Alleen van bovenaf niet, zag ik de volgende dag op de foto in deze krant. Later bleek dat nogal wat gelovigen in een kerk een paar kilometer verderop zaten, waar afscheid werd genomen van de pastoor van Utrecht die van het ene op het andere moment is overgeplaatst naar Zwolle, en van een pastoraal werker.