Geloof óf geaardheid, het mag geen keuze zijn

Het artikel 'PKN besluit over zegenen homoparen' heeft me geraakt. Vooral door de laatste zin: de Gereformeerde Bond roept kerken op te bidden voor een besluit dat recht doet aan de Bijbel én aan mensen.

Het zit hem in het woordje 'en'. De Bond lijkt daarmee maar niet toe te willen geven dat zijn wettische opstelling geen recht doet aan praktiserende homoseksuelen als mens. Ze worden afgewezen op grond van hun geaardheid, los van hoe ze geloven. Ik ben zelf geboren en opgegroeid binnen de Bond en lesbisch. Zowel mijn geloof als mijn geaardheid voelt als wezenlijke onderdelen van mij als mens.

Ik vind dat een kerk op grond van de Bijbel homoseksualiteit mag afwijzen. Wat mij boos en verdrietig maakt, is dat de kerk bijna nooit het leed erkent dat daarmee wordt veroorzaakt. Zelf kreeg ik na mijn belijdenis de boodschap van de kerkenraad dat ik geen contact meer mocht opnemen met de dominee.

Tweestrijd

Want als hij met mijn soort mensen zou worden geassocieerd, zou hij nergens meer worden beroepen. Hij had een gezin. Of ik daar rekening mee wilde houden. Ik voelde me ongewenst, verstoten en er was niemand die het voor me opnam in de kerk waar ik toen nog zo graag bij wilde horen.

Jarenlang heb ik coming-outweekends georganiseerd voor homoseksuele jongeren uit de orthodoxe hoek. Er is zo veel verdriet door de boodschap dat je als homoseksueel tegen Gods woord ingaat en dat er eigenlijk geen plek voor je is. Weinigen weten hoe moeilijk die tweestrijd ook voor gelovige homoseksuelen zelf is. Soms hoor je dat het een keuze is om homoseksueel te worden. Het is kiezen tussen je geaardheid of je (orthodoxe) geloof. En als er binnen de kerk wel het inzicht is dat je seksuele geaardheid vastligt bij je geboorte krijg je te horen: "Je mag het wel zijn, maar niet praktiseren."

Het lijkt of er niet wordt stilgestaan bij wat dat daadwerkelijk betekent. Toen mijn vader overleden was en mijn vrouw naast me stond bij zijn begrafenis realiseerde ik me hoe dankbaar ik was dat ik daar niet alleen hoefde te staan. Als ik dan bedenk dat er nu nog steeds jonge homoseksuelen in kerken zitten waar gebeden wordt tegen het inzegenen van homorelaties, maak ik me zorgen. Wat doet dat met hun zelfbeeld? Durven ze zichzelf te zijn of verloochenen ze zichzelf? Ik hoop dat de kerken zich realiseren dat hun uitspraken mensen beïnvloeden en vaak tot in het diepst van hun ziel raken.