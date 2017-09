Geitenbedrijf schaadt mens én dier

Sinds 30 augustus zit de geitenhouderij in Gelderland 'op slot'. In navolging van Noord-Brabant besloot het provinciebestuur nieuwbouw en uitbreiding van geitenbedrijven te verbieden. Provinciale Staten namen dit besluit uit zorg voor de volksgezondheid, maar er zijn veel meer redenen om paal en perk te stellen aan de ongebreidelde groei van de geitenhouderij.

Velen herinneren zich nog de Q-koorts die eind 2010 in alle hevigheid losbarstte. De epidemie kostte tientallen mensen het leven en maakte honderden mensen langdurig ziek. En zoals dat gaat in de vee-industrie, werden ook tienduizenden gezonde geiten uit voorzorg afgemaakt.

Toch is het niet de angst voor Q-koorts die het Gelderse provinciebestuur nu tot haar voortvarende besluit drijft. De aanleiding is een recent onderzoek dat het verband tussen geitenstallen en longontsteking bij omwonenden aantoont. Omdat de sector explosief groeit, wil Gelderland nu geen verdere risico's lopen.

Regels

De laatste jaren heeft de geitenhouderij in Nederland een grote vlucht genomen. In 2008 waren er in de Nederlandse vee-industrie nog zo'n 170.000 melkgeiten. In april 2017 waren het er al 531.000. Al die dieren leven overigens in steeds grotere stallen. Bedrijven met meer dan 2500 geiten zijn geen uitzondering. Waar varkens- en melkveehouders steeds meer beperkt werden door fosfaatreductieplannen, mestregels en melkquota, kunnen geitenboeren op dit gebied onbeperkt hun gang gaan. Dat is dan ook een reden voor veel boeren om over te gaan op geiten.

Ook wettelijke regels voor het welzijn van de geiten ontbreken. Voor de varkenshouderij geeft het 'Besluit Houders van Dieren' (weliswaar ontoereikende) voorschriften over de hokgrootte, de stalinrichting en andere zaken die van belang zijn voor het welzijn van de varkens. Voor geiten meldt het slechts welke ingrepen (zoals onthoornen of het aanbrengen van een nummerplaatje) zijn toegestaan en hoe er onverdoofd geslacht mag worden.

Het is dan ook niet vreemd dat er allerlei welzijnsproblemen zijn. Net zoals andere landbouwdieren staan veel geiten altijd binnen, terwijl weidegang ook voor hen belangrijk is. Net zoals bij melkkoeien moet een melkgeit elk jaar jongen krijgen om melk te kunnen blijven geven. En net als de stierkalfjes worden zij kort na de geboorte bij hun moeder weggehaald en gaan een belabberde toekomst tegemoet. Veel van de 80.000 jonge bokjes die elk jaar in Nederland geboren worden, gaan op transport naar Zuid-Europa.