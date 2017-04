Geïnspireerde eigenwijsheid kenmerkt het Friesch Dagblad nog steeds

Kooistra, die ik overigens na ruim dertig jaar vriendschap meestal bij de voornaam noem, wijdde zijn afscheidsspeech aan de geschiedenis van zijn krant tijdens het eerste jaar van de Duitse bezetting, toen alle kranten in Nederland in de tang werden genomen door de nazi’s. Redacteuren werden gedwongen lid te worden van het gelijkgeschakelde Verbond van Nederlandse Journalisten, elke provincie kreeg een Duitse Pressereferent die de kranten controleerde. Bij het Friesch Dagblad, uitgegeven door een vereniging, was men daar niet van gediend, om het zacht uit te drukken. Bestuur en redactie besloten de uitgave van de krant in mei 1941 te staken – het enige dagblad dat die keuze maakte.

Wat hier gebeurde was een verzetsdaad, die de redacteuren niet alleen brodeloos maakte, maar hen ook in gevaar bracht

Ik formuleer dit nu droog en feitelijk, maar wat hier gebeurde was een verzetsdaad, die de redacteuren niet alleen brodeloos maakte, maar hen ook in gevaar bracht. Dat gold met name voor waarnemend hoofdredacteur Jan de Haan, die over deze episode in 1946 een brochure schreef onder de titel ‘Niet geknecht’. Ter gelegenheid van het afscheid van Kooistra is deze tekst opnieuw uitgegeven en op basis van tekeningen van Laurens Bontes is er ook een film van gemaakt: www.omropfryslan.nl/niet geknecht.

De Haan (later hoofdredacteur van een Groningse krant die in 1965 opging in Trouw) beschrijft hoe hij na het opheffingsbesluit werd ontboden bij de Pressereferent en rekening hield met het allerergste. “We hadden alles in beginsel reeds ten offer gebracht: ons werk, ons brood, onze vrijheid, ons leven misschien…” Toch was hij in alle rust naar het verhoor gegaan. “Nooit heb ik op een rit naar Leeuwarden met de bus zo kalm en stil mogen genieten van het Friese landschap.”

Die rust kwam voort uit de overtuiging dat er geen andere keuze was, wat geworteld was in het gereformeerde geloof van De Haan en de zijnen. Daar sloot Kooistra in zijn toespraak op aan, niet door heden en verleden aan elkaar gelijk te stellen (de omstandigheden zijn veranderd, het geloof ook), maar door te wijzen op de houding van de mensen van toen: ze handelden oprecht en stonden rechtop. Die geïnspireerde eigenwijsheid kenmerkt het Friesch Dagblad nog steeds, al was het maar door met 12.000 abonnees koppig te blijven voortbestaan, tegen alle economische wetmatigheden in. Het kenmerkt ook de serieuze inhoudelijke aanpak van de krant.

Tiden hawwe tiden, heette het vrijdag. Ook de tijd kent zijn getij, dat van voor- en tegenspoed. Het Friesch Dagblad zou daarin niet overeind zijn gebleven als het geen besef van journalistieke roeping had gehad. Het klinkt wat gezwollen, maar de geschiedenis van 1941 en daarna bewijst dat het zo is.

