GeenStijl is geen held van de persvrijheid

Of, om in het jargon van hengstensite GeenStijl te blijven: ‘de vliegende bezembrigade’ heeft een ‘haatmanifest tegen de vrijheid van meningsuiting’ en ‘voor censuur en persbreidel’ opgesteld.

Dat beweren, is tendentieus en overdreven. Nodeloos kwetsen op internet heeft blijkbaar zijn grenzen en in dit geval wordt die grens niet bepaald door de overheid, maar door de sponsors van GeenStijl en Dumpert. Wat hier gebeurt is gewoon dat de ene adverteerder na de andere deze websites de rug toekeert, waaronder ook grote overheidsadverteerders als Defensie en de Belastingdienst. Zij geven allemaal gehoor aan de oproep van de vrouwen.

Ja, zij doen dat redelijk laat want de websites bestaan al jaren en afgezien van hun creatief taalgebruik is hun maatschappelijke bijdrage omstreden. Maar ach, het is ook als winst te beschouwen dat adverteerders zich nu bewust zijn geworden van hun maatschappelijke rol. Er zit immers wel wat in het verwijt van de vrouwen die het manifest ondertekenden dat wie adverteert op GeenStijl en Dumpert meebetaalt aan een site waarop vrouwenvernedering en racisme schering en inslag is. Daarmee is de adverteerder, indirect, ook verantwoordelijk voor het in stand houden van vrouwenvernedering en racisme.

Bewust kiezen

Van een persbreidel of censuur is ook geen sprake omdat zoiets een actief ingrijpen van de overheid vereist, bijvoorbeeld door de internettoegang tot beide websites te blokkeren of redacteuren of reaguurders te vervolgen. Wie wél wil adverteren op deze sites wordt zo geen strobreed in de weg gelegd. De doelgroep van GeenStijl en Dumpert – jongeren – is bovendien ook langs andere wegen gemakkelijk online te bereiken. Zij zijn tegenwoordig massaal aan het Snapchatten en hebben allemaal de app van Instagram op hun smartphone geïnstalleerd. Adverteerders zijn niet overgeleverd aan de algoritmen van internet, maar hebben dus een keuze. Wie adverteert moet gewoon bewust kiezen.

Opmerkelijk lang wisten de twee nu zo omstreden sites buiten schot te blijven. Zo konden ze onbelemmerd uitgroeien tot vrijhavens van racisme, xenofobie en vrouwenhaat. Wat dat betreft is het goed dat volgende week de rechtbank uitspraak doet in de zaak van Sylvana Simons. Daarbij staan 22 ‘reaguurders’ terecht, die Simons op internet beledigden en bedreigden. Hopelijk wordt met die uitspraak de grens voor wat online toelaatbaar is, duidelijk gesteld.

