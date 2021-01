GeenStijl, hooligans en boeren schieten te hulp: zie maar hoe onheil een natie kan verenigen

De voortekenen van een ‘burgeroorlog’ (burgemeester Jorritsma van Eindhoven) zijn die drie dagen van oproer zeker niet geweest. Ook hebben die rellen weinig te maken, anders dan ik het hier en daar soms las, met het laatste grote oproer in Europa: de banlieue-rellen van 2005 in Frankrijk. De revolte in de Franse buitenwijken duurde drie lange weken en was van een andere orde: 217 gewonde agenten, 8973 verbrande auto’s, meer dan 300 beschadigde of verbrande gebouwen. Bovendien is het in Nederland opvallend hoe de niet-rellende, overgrote meerderheid van de bevolking de boel uit eigen beweging hielp herstellen en een verpletterend bewijs van eendracht, solidariteit en vastberadenheid levert.

Het begon gelijk na de rellen in Eindhoven waar burgers zich via de sociale media mobiliseerden om ­samen hun stad te helpen schoonmaken, hiermee benadrukkend hoe die vaak bekritiseerde sociale media (riool!) ook positief kunnen werken. “We hadden zelfs meer aanmelders dan nodig!” verklaarde de stadsreiniging. In diezelfde ‘lichtstad’ besloot een groep ondernemers de NS een nieuwe piano te schenken. Die witte buffetpiano die in de stationshal stond, werd door de vandalen vernield en stond symbool voor hun blinde vernietigingsdrang.

Meer dan een ton opgehaald voor winkelier Maaike

Ook een hoge symboolwaarde als het om solidariteit gaat, kreeg de actie van de weblog GeenStijl. De spraakmakende site werd geraakt door de emoties van winkelier Maaike Neufeglise, wier winkel in Den Bosch volledig werd gesloopt. GeenStijl begon een zogenoemde crowdfunding, een fondswerving om de ondernemer er weer bovenop te helpen. Gisteren had die actie al meer dan 100.000 euro opgeleverd.

“Prachtig dat een rauwe site als GS zich van zijn beste kant laat zien”, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gisteren op tv. Nog opvallender was Jesse Klaver (GroenLinks, toch geen uitgesproken vriend van GeenStijl) in zijn lofzang gisteren in het Kamerdebat over de rellen. Hij roemde de actie van ‘een weblog dat zich onnodig kwetsend’ noemt: “Dat zegt ontzettend veel over wie wij ook zijn”. GeenStijl en GroenLinks hand in hand!

Dan is er de steun voor de politie uit onverwachte hoek zoals door de boeren uit Doetinchem. Ze boden de ordehandhavers aan om met hun tractoren “alle straten van Doetinchem dicht te zetten, zodat geen relschopper er meer in of uit kan”.

Harde kern van MVV beschermt Maastricht

En dat hooligans ineens ook poeslief kunnen zijn als het om het belang van hun stad gaat, zagen we in Maastricht (maar ook elders). Daar trad de harde kern Angel Side van de MVV-supporters op om als vrijwilligers de politie te assisteren en hun ‘stad te beschermen’.

Je zou bijna willen geloven dat de directheid van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die zich in een video tot de relschoppers richtte, enig effect sorteerde. Maar dan zouden die trieste plunderaars eerst al de door hen gestolen spullen moeten terugbrengen.

Hoe dan ook, zie maar hoe onheil een natie kan verenigen en constateer ook hoe het helaas zo vaak gerelativeerde ‘wij-gevoel’ toch spring­levend blijkt te zijn.

