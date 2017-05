Geen ruggengraat hebben, soms is dat prima

Goed, het was misschien niet zo heel liberaal om te doen alsof je gekleurde boefjes ergerlijker vond dan eigen boefjes, maar je moet toch wat om de platinablonde populist op afstand te houden. En dat was Rutte gelukt! De New York Times was onder de indruk. En volgens de Duitse krant Die Welt was onze premier wegens dit slimme leentjebuur spelen bij populistische sentimenten ‘een avond lang de held van Europa’.

Misschien heeft Rutte’s succes Angela Merkel op een idee gebracht, want in de aanloop van de Duitse verkiezingen in september pleit ook haar partij weer openlijk voor een Leitkultur, waaraan nieuwe Duitsers zich moeten aanpassen. Nu heeft Merkel zich de afgelopen jaren ontpopt als een politica die fatsoensnormen niet beschouwt als een typisch Duits fenomeen, maar als het erom gaat stemmen te winnen, liggen de zaken kennelijk toch een beetje anders.

En dan Frankrijk. Natuurlijk ging deze week alle aandacht uit naar het plagiaat van Marine Le Pen, omdat het ook echt grappig was dat ze er vandoor ging met de patriottische woorden van haar voormalige rivaal François Fillon en het nóg grappiger was dat haar campagneleider beweerde dat het hier om een ‘bewuste knipoog’ was gegaan.

Het leek mij veel erger dat Marine Le Pen eerder in de campagne terugkwam op haar ‘allerhardste belofte’: Frankrijk zou uit de euro stappen

Wel leidde de hilariteit weer af van de vraag die überhaupt niet meer gesteld lijkt te worden: die van de slappe knieën.

Want mij leek het toch veel erger dat Marine Le Pen eerder in de campagne terugkwam op haar ‘allerhardste belofte’: Frankrijk zou uit de euro stappen. Nee, bij nader inzien wil ze daarover toch liever een referendum uitschrijven. Zélf vond ze wel dat het land terug moest naar de franc, maar ‘het Franse volk beslist’!

Pff, een hele opluchting, met Marine kun je nog alle kanten op.

Macron is zijn Brusselliefde kwijt Zelfs Le Pens uitdager Macron, doorgaans iemand die bijna alléén maar impopulaire plannen lanceert, kreeg die week last van slappe knieën. Weliswaar had hij de Europese gedachte altijd omarmd, vertelde hij de BBC, maar inmiddels geloofde hij dat ‘het disfunctioneren van de Europese Unie’ niet meer vol te houden was. De helft van de Fransen was nu eenmaal boos over de effecten van globaliseringen en daar moest je iets mee. Vooral zo vlak voor de verkiezingen, al zei hij dat laatste er niet bij. Misschien moet je ook Macron zo’n knievalletje niet te zwaar aanrekenen. Als hij Le Pen maar voorblijft. Het is misschien niet erg principieel, maar wel effectief om een beetje door de knieën te gaan en dingen te zeggen die je niet helemaal of zelfs helemaal niet meent. Toch kan zo’n gebrek aan ruggengraat een vervelend neveneffect hebben. Want hoewel juist populisten als Marine Le Pen niets anders doen dan het volk naar de mond te praten, hoewel zij juist overal heen waaien waar de volkswil hen naartoe blaast, versterkt Macrons tijdelijke knieval voor het volk het typisch populistische frame dat alleen de slappe, verwijfde en hypocriete bestuurlijke elite haar verkiezingsbeloften nooit nakomt.

