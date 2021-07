Geen kind wordt als racist geboren, toch ontstaat ‘het systeem van onderdrukking’

Het was al aangekondigd, zij het wat omfloerst, dat burgemeester Femke Halsema namens het stadsbestuur excuses zou aanbieden voor de rol van Amsterdam in de slavernij. Toch kregen haar woorden voor mij pas gewicht op het moment dat ze uitgesproken werden – in persoon, publiekelijk, ten overstaan van nakomelingen van mensen die tot slaaf werden gemaakt. De vogels van het Oosterpark kwetterden er driftig doorheen, als de stemmen van de voorouders die even daarvoor door winti-priesteres Marian Markelo waren aangeroepen.

Na deze stap is het nu aan de nationale overheid om rekenschap af te leggen van wat werd aangericht in naam van het Koninkrijk der Nederlanden. Al zal er ongetwijfeld eerst nog wat verder gediscussieerd worden over de zin van historische verontschuldigingen. Wie geeft de huidige generatie het recht te spreken met terugwerkende kracht? Hoever gaat dat?

Iedereen begrijpt dat het gepast is voor een Duits staatshoofd zich te verootmoedigen voor het nazi-verleden, niemand verlangt van de Noorse koning dat hij hetzelfde doet voor de Vikingen. Als er criteria zijn, dan zijn die subjectief: hoelang geleden, hoe ernstig, hoe relevant voor het heden? En dan kan over excuses voor de slavernij geen twijfel bestaan. Maar terecht zei Halsema ook: “Geen nu levende Amsterdammer is schuldig aan het verleden”.

Er was nog iets dat me opviel: Halsema zei dat de stadbestuurders van weleer ‘een systeem van onderdrukking verankerden’ en dat ‘dit racisme nog altijd woekert’. Ik hoorde het met een half oor, omdat ik tegelijkertijd met een half oog een al wat ouder stuk probeerde te lezen: ‘Blacks: Damned by the Bible’. Het betrof een bespreking van een boek over de ‘vloek van Cham’ en hoe dit bijbelse verhaal het denken over ras en slavernij in het judaïsme, christendom en islam heeft beïnvloedt.

Classificeren van mensen

Cham was een van de zonen van Noach, hij werd vervloekt omdat hij zijn dronken vader naakt had aanschouwd: ‘Hij zal de laagste slaaf zijn van zijn broeders’. Op de een of andere manier is deze vloek, die strikt genomen niet Cham, maar diens zoon gold, in de loop van de eeuwen in verband gebracht met het zwarte ras, dat van Godswege voorbestemd zou zijn tot een slavenbestaan. Hetgeen doorwerkte tot in de tijden van de Atlantische slavenhandel.

Jammer, maar atheïsten mogen hieruit niet de conclusie trekken dat ook dit kwaad terug te voeren is op het akelige verschijnsel religie. Want ik las ook hoe het classificeren van mensen in hogere en lagere rassen juist een impuls kreeg in de ontwakende moderniteit. Met het wetenschappelijke denken van de Verlichting ontstond ook een racisme gebaseerd op fysieke typologie.

Ik denk dat het hierop neerkomt: geen kind wordt als racist geboren, maar bij het opgroeien leren we al snel om degene die afwijkt te zien als minderwaardig. En dat vertaalt zich in het denken – religieus of seculier – van de tijd waarin we leven, zo ontstaat ‘het systeem van onderdrukking’.

Typisch een thema voor het Nationale Slavernij Museum, dat nu snel moet worden opgericht.