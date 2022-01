Geen ‘bersiap’. Noem alle geweld geweld. En geef de context

Het is toch al een droevige categorie, die van de historische miskenningen, en als dan de ene historische miskenning op de andere botst, dan is dat droevig in het kwadraat. We zien het nu live gebeuren rond het woord ‘bersiap’. Indische Nederlanders duiden daarmee de maanden na augustus 1945 aan, toen hen in Indonesië grote wreedheden werden aangedaan. Indonesiërs zien dit echter niet als afzonderlijke periode – er heerste chaos en geweld op de lange weg naar zelfstandigheid, maar die trof niet alleen Nederlanders. De term ‘bersiap’ (‘sta paraat’) gebruiken de Indonesiërs hiervoor niet.

Eén geschiedenis, twee lezingen, het is geen onbekend verschijnsel; om het verleden worden nog altijd hele oorlogen uitgevochten. Gaat het om landen die elkaar min of meer hebben losgelaten, dan zal het zo hoog niet oplopen. Soms is een vorm van welwillende onverschilligheid het meest haalbare, soms wordt er zelfs weer toenadering gezocht. Maar het kan niet anders of de geschiedenis meldt zich dan ook weer – zoals het Rijksmuseum nu ondervindt.

Voor de tentoonstelling ‘Revolusi’, die komende maand wordt geopend, had het museum twee mede-curatoren uit Indonesië aangezocht. Eén van hen, Bonnie Triyana, schreef vorige week een opiniestuk in NRC, waarin hij meldde dat ‘het team curatoren’ had besloten het woord ‘bersiap’ niet te zullen gebruiken als ‘term die verwijst naar de gewelddadige periode in Indonesië tijdens de revolutie’. Triyana sprak alleen voor zichzelf, maar: grote beroering, woedende ingezonden stukken, Kamervragen, zelfs aangifte bij de politie: de bersiap móet onder die naam genoemd worden, vindt de Federatie Indische Nederlanders. Dit voorjaar spande deze organisatie al een rechtszaak aan tegen de film De Oost, over de politionele acties van het Nederlandse leger. Daarin moest, aldus de federatie, expliciet worden gezegd dat dit ruige ingrijpen een reactie was op, inderdaad, de bersiap. Het werkte niet: geschiedschrijving gaat niet via de rechtbank.

Dit is dus de ene miskenning, die van de Indische Nederlanders, wier lot nooit meer was dan een voetnoot in de nationale herinnering aan de oorlog. Voor hen is het schrappen van een woord veel meer dan het schrappen van zeven letters – ze voelen dat hun geschiedenis niet alleen wordt genegeerd, maar zelfs dreigt te worden uitgewist. En hun zenuwen liggen toch al bloot, zo veronderstel ik, omdat de hele ‘dekolonisatie’ onderwerp is van onderzoek in opdracht van de overheid.

De andere miskenning is die van Indonesiërs als Triyana. Hij ziet als historicus dat er geweld was onder het koloniale systeem, vervolgens in de strijd daartegen, en ook weer in de Nederlandse reactie daarop. Terwijl ‘bersiap’ associaties oproept met redeloze bloeddorst, alsof de Indonesiërs opeens mataglap waren geworden. “Als je bersiap zegt en het over niets anders hebt, wil je Indonesië als dader bestempelen, en daarmee je eigen handen schoonwassen”, aldus Triyana in De Volkskrant. “Daarom gebruik ik liever een neutrale term. Laten we het ‘geweld’ noemen.”

Dat lijkt me geen slecht voorstel. Noem alle geweld geweld. En geef de context.