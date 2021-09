Geen anderhalve meter maar een coronapas: komen we verder van elkaar af te staan?

Met de versoepeling lijken we eerder meer op afstand van elkaar te komen. Of valt het mee?

We kunnen weer dichter bij elkaar komen, vanaf deze ‘soepele zondag’ 26 september. Geen anderhalve meter afstand meer. Toch lijkt het omgekeerde te gebeuren. De versoepelingen lijken eerder tot verwijdering en polarisatie te leiden dan tot verbondenheid. Dat is best vreemd.

Die zorg over polarisatie klonk door in de Troonrede. En die is ook te merken in het publieke debat. We merken het op de opinieredactie aan de ingezonden lezersreacties.

De coronapas die vanaf vandaag een toegangsbewijs is voor horeca en andere gelegenheden, speelt hierin een belangrijke rol. De eis van de coronapas zou volgens sommigen ongevaccineerden buitensluiten en verplichten tot eindeloos testen. Opmerkelijk genoeg komt dat bezwaar ook van mensen die zeggen voorstander van vaccinatie te zijn. Ze vrezen dat er een prik-elite komt die van de privileges profiteert naast een groep verschoppelingen die het voor de rest zou verpesten.

Anderzijds verwijten sommige gevaccineerden degenen die tegen een prik zijn, dat ze het voor anderen onveilig maken en dat ze daarom niet moeten zeuren of klagen over die coronapas.

Een apart hoekje in kerken

Het dilemma speelt nu des te meer in kerken en moskeeën, juist omdat het aan hen zelf overgelaten wordt hoe ze omgaan met het toelaten van bezoek. Een toegangsbewijs vragen in de vorm van een coronapas, dat zou volgens kerkbesturen indruisen tegen de religieus geïnspireerde gastvrijheid. Maar kun je met een beroep op die gastvrijheid je bezoekers blootstellen aan de nabijheid van ongevaccineerden? Sommige kerken kiezen daarom voor een apart hoekje of rij banken voor degenen die graag wel de anderhalve meter afstand houden. Daarmee is de tweedeling ook fysiek een feit.

Ook elders komen mensen voor pijnlijke keuzes te staan. Neem de sportkantine. Moeten voetballers, hockeyers of andere sporters zonder QR-code buiten blijven en maar hopen dat gevaccineerde teamgenoten een blikje of broodje voor hen meenemen?

Onder die dilemma’s ligt een drassig veld vol onzekerheden en onbeantwoorde vragen over de pandemie. Want wie ingeënt is kan toch ziek worden en ook iemand anders besmetten. En wie niet gevaccineerd is, hoeft nog niet ziek te zijn. En is het inderdaad zo dat wie gezond leeft zichzelf eigenlijk voldoende heeft beschermd tegen covid, zoals een groep artsen propageert? Of is dat wensdenken? De intelligente lockdown die de toen nog niet demissionaire premier Mark Rutte vorig jaar afkondigde, deed een beroep op ons gezonde verstand. Dat geldt temeer na ‘soepele zondag’. En juist dat maakt het lastig om in verbondenheid hiermee om te gaan.

Merkt u meer verwijdering door het coronabeleid?

Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres. Een keuze uit de antwoorden verschijnt woensdag.