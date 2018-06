Geeft 'De Staat van de Boer' een juist beeld?

Mensen gaan antwoorden vanuit een houding die teweeg is gebracht door de blootstelling aan eerdere informatie, in dit geval de opsomming van alle problemen in de landbouw. Ze zijn in de stemming gebracht van: er is heel veel mis met de landbouw en vanuit die stemming beantwoorden ze de vragen. Dit gebeurt onbewust.

Boeren kregen een vragenlijst voorgelegd. Daaraan vooraf ging een uitvoerige tekst over 'mest', 'dierziekten', 'maatregelen vanuit Brussel en Den Haag', 'negatieve gevolgen van intensivering' en 'de toekomst van de landbouw als een doodlopende weg'. Als vervolgens de vraag komt: "Is er sprake van een crisis in de landbouw?", dan is een respondent geneigd daarmee in te stemmen.

Er is niets mis met journalisten die vragen stellen (dat is hun vak), maar het gaat fout als de uitkomsten van journalistiek werk als wetenschappelijk verantwoord worden gepresenteerd. Door methodologische tekortkomingen worden in dit onderzoek de uitkomsten systematisch gestuurd in een te pessimistische richting. Hiervoor zijn minstens drie redenen.

De cijfers over de inkomens van de Nederlandse land- en tuinbouw in 2017 komen niet overeen met het pessimistische beeld in Trouw. Het onderzoeksbureau Wageningen Economic Research schrijft in december: "Gemiddelde boer ontvangt marktconform inkomen". Gevolgd door verdere positieve geluiden over melkveehouders, varkenshouders en glastuinders.

Het valt te verwachten dat boeren die in de knel zitten - en dus met weinig reden voor optimisme - eerder geneigd zijn deel te nemen aan een onderzoek over hoe boeren de problemen in de Nederlandse landbouw ervaren. Wellicht zijn dit gemiddeld ook de minder goede ondernemers. Door een oververtegenwoordiging van minder optimistische boeren kunnen de resultaten extra pessimistisch uitvallen.

Ik zie ook dat er sprake is van suggestieve bewoordingen in de stellingen die de boeren kregen voorgelegd. Voorbeelden: "Door overregulering is er nauwelijks nog te ondernemen", "Boeren werken keihard maar krijgen nauwelijks waardering" en "Ik heb het gevoel dat ik als boer vooral werk om directeuren van banken, toeleveranciers en afnemers aan een goed inkomen te helpen". Sommige stellingen zijn zelfs ronduit populistisch.

Ja

Uitkomsten zijn herkenbaar en goed bruikbaar

Han Wiskerke, hoogleraar rurale sociologie aan Wageningen Universiteit

'De Staat van de Boer' is een journalistiek project dat is gebaseerd op een solide opiniepeiling. Uniek in zijn soort, want de laatste nationale peiling vond 25 jaar geleden plaats. Dit proces heb ik als hoogleraar aan de Wageningen Universiteit wetenschappelijk begeleid. Daarmee is het geen wetenschappelijk onderzoek waaraan hoge eisen moeten worden gesteld. Dat is ook nooit beweerd. Toch zijn de resultaten zeer goed bruikbaar voor nadere analyse en wetenschappelijk vervolgonderzoek. Dat ga ik binnenkort ook uitvoeren.

De stellingen die in het onderzoek zijn gebruikt, vormen een goede mix van 'positief' en 'negatief' en raken een breed scala van onderwerpen die de agrarische wereld bezighouden, maar ook de maatschappij waarvan de sector deel uitmaakt. De uitkomsten zijn juist overwegend positief van aard. Meer dan 80 procent van de boeren geeft aan 'tevreden te zijn met zijn leven als agrarisch ondernemer' en iets minder dan 80 procent zou weer voor het boer-zijn kiezen. De Nederlandse boer is trots op zijn bedrijf.

Van 'suggestieve' vragen is in het onderzoek geen sprake, al helemaal niet van 'populistische'. In werkelijkheid zijn er geen vragen gebruikt, maar stellingen, met formuleringen die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de boer, en daardoor voor journalisten, wetenschappers én beleidsmakers juist heel herkenbaar en bruikbaar zijn.

Dit maat­schap­pe­lij­ke onderzoek heeft zaken opgeschud en een verbindende functie

De Staat van de Boer is ook representatief te noemen. De respons voor dit type onderzoek was ruim voldoende en drie keer zo groot als het eerste opinieonderzoek in de jaren negentig.