Geef zzp’ers meer rechten, niet meer verplichtingen

De roep om een verplichte arbeidson­geschiktheidsverzekering voor zzp’ers is weer flink hoorbaar nu het kabinet-Rutte de linkse partijen nodig heeft voor een pensioenakkoord. Maar als de linkse oppositie denkt de positie van de zwakkere zzp’ers te verbeteren met het opleggen van verplichtingen, slaat zij de plank volledig mis. Links moet niet roepen om meer verplichtingen, maar om meer rechten voor zzp’ers, zodat zij sterker staan tegenover verzekeraars en opdrachtgevers.

Tien jaar geleden had 70 procent van de zzp’ers in de bouw een arbeidson­geschiktheidsverzekering (aov). Inmiddels is dat gedaald tot een schamele 30 procent. Dat komt niet doordat zzp’ers geen aov meer willen. Nee, dat komt door verzekeraars, die de premies met 40 procent hebben verhoogd. Diezelfde verzekeraars accepteren je niet als je ouder bent dan 45 jaar. En als je 60 bent, ben je al zo stokoud dat ze je de verzekering uitgooien. Het komt ook door opdrachtgevers die tarieven ­hanteren, waarvan je geen aov kan ­betalen.

Omdat de politiek hen al een decennium in de steek laat, hebben zelfstandigen zelf voorzieningen opgezet

Omdat de politiek van links tot rechts hen al een decennium in de steek laat, hebben veel zelfstandigen de handen ineengeslagen en zelf voorzieningen opgezet om elkaar te helpen in tijden van misère. Betrouwbare en betaalbare oplossingen in tijden van nood.

Dat zzp’ers hun verantwoordelijkheid hierin nemen, bewijst de stormachtige groei van AOV Bouw: een arbeidson­geschiktheidsvoorziening, waarin men elkaar helpt, voor ouderen zelfs tot aan de AOW-leeftijd. Ook voor zzp’ers buiten de bouw is een dergelijke voorziening, AOV Profs, gelanceerd om aan de grote vraag van zelfstandigen buiten de bouw te kunnen voldoen.

Het is makkelijk om te roepen om meer verplichtingen voor zzp’ers. Maar als de linkse politieke partijen willen bereiken dat zzp’ers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, dan wordt het tijd dat ze opdrachtgevers verplichten om mee te betalen. Dan wordt het tijd dat ze zorgen voor toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.

Als linkse partijen echt willen opkomen voor de positie van zzp’ers moeten ze stoppen met zzp-bashen. Dan moeten zij – samen met de zzp’ers – vechten voor meer zzp-rechten tegenover verzekeraars en opdrachtgevers.

