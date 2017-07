Geef wetenschap meer de ruimte

Daarnaast is er een explosief groeiend aantal fake journals. Dat zijn bladen waarvan het enige bestaansrecht is dat ze onderzoekers helpen aan referenties, die de wetenschappers nodig hebben om zich te verantwoorden tegenover hun faculteitsbesturen, hun onderzoeksfinanciers, hun regeringen. En het aantal publicaties groeit hard, harder dan het aantal onderzoekers, terwijl die toch geacht worden niet alleen eigen onderzoeksresultaten te publiceren, maar ook het werk van collega-wetenschappers op kwaliteit te beoordelen.

Sinds de opkomst van de moderne wetenschappen, een kleine vier eeuwen geleden, zijn vele tientallen miljoenen publicaties verschenen. De wetenschap is misschien wel de grootste, en in ieder geval de meest fascinerende onderneming, die de mensheid ooit begon. Maar het wetenschappelijk bedrijf groeit de mens boven het hoofd. Er wordt zo veel geproduceerd, dat de kwaliteit daarvan niet meer te waarborgen is.

Met open access op onlinefora dreigt de stroom van publicaties nog harder te groeien

Te weinig deskundigen De wetenschap heeft het vermaarde systeem van peer review, waarin ieder artikel wordt beoordeeld door onafhankelijke kenners van het vakgebied, alvorens het wordt gepubliceerd. Daarmee zou iedereen ervan op aan kunnen dat wat gepubliceerd is, ook goede wetenschap is. Dat systeem van kwaliteitsbewaking staat onder zware druk. Dat blijkt uit de discussies in de vakbladen, en werd bevestigd door Nederlandse hoogleraren die daarover door deze krant waren bevraagd. Er zijn simpelweg te weinig deskundige mensen om al die publicaties op kwaliteit te beoordelen. En de druk om te publiceren is zo groot dat het systeem wordt gecorrumpeerd, onder meer door die fake vakbladen, die niet malen om kwaliteit en onderzoekers soms toestaan op te treden als beoordelaar van eigen werk. Het probleem wordt nog vergroot doordat de wetenschap op weg is naar open access: toegang voor iedereen tot publicaties en de onderliggende data. Op zich een goede ontwikkeling, maar met open access op onlinefora dreigt de stroom van publicaties nog harder te groeien. De wetenschap moet de ruimte en de middelen krijgen om dit probleem op te lossen. Er zijn ideeën, bijvoorbeeld het idee alleen artikelen die grote maatschappelijke invloed kunnen krijgen aan peer review te onderwerpen. Er zijn initiatieven, om op onlinefora vormen van open peer review te ontwikkelen. Maar die antwoorden hebben alleen kans van slagen als de druk een beetje van de ketel gaat. Overheid, onderzoeksfinanciers en kennisinstellingen kunnen daarvoor zorgen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

