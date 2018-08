Geef piloten de ruimte om open te zijn over psychische problemen

Ruim drie jaar geleden liet een piloot moedwillig zijn Airbus neerstorten. 150 mensen kwamen daarbij om. Onlangs vaardigde de EU nieuwe regels uit die een dergelijke tragedie moeten voorkomen.

Zo zouden verkeersvliegers psychologisch gescreend moeten gaan worden en zou er onaangekondigd worden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs. Wij zijn niet blij met dit soort controlerende maatregelen. Nog afgezien van het feit dat de kans dat een piloot met een vliegtuig zelfmoord pleegt, te klein is om met een psychologische test te voorspellen, bestaat het risico dat een angstcultuur ontstaat. Psychische klachten worden dan gezien als een probleem dat moet worden opgespoord en geëlimineerd. In zo'n cultuur zullen vliegers psychische klachten niet snel melden en hulp zoeken.

Een groot deel van de mensen ontwikkelt op enig moment tijdens zijn of haar leven psychische klachten, ver­keers­vlie­gers dus ook

De EU lijkt een gemakkelijke weg te hebben gekozen, door wel controlemaatregelen in te voeren, maar sommige evidente risicofactoren voor psychische problemen niet aan te pakken. Zo is bekend dat belangrijke levensgebeurtenissen, zoals moeten verhuizen en onzekerheid over baanbehoud, stress kunnen veroorzaken, en zo psychische klachten in de hand kunnen werken. Uit door ons gedaan onderzoek komt dit ook naar voren als een belangrijke risicofactor bij luchtvaartpersoneel. Bij sommige prijsvechters worden vliegers echter iedere paar maanden overgeplaatst naar een ander land, of worden vliegers niet in vaste dienst aangenomen om zo het arbeidsrecht te kunnen omzeilen. Voor het melden van psychische klachten biedt zo'n werkklimaat al helemaal geen ruimte. Op dit punt blijft de EU echter tamelijk passief. Het is jammer dat men problemen niet bij de bron aanpakt, met bijvoorbeeld regelgeving waardoor vliegers in de hele EU recht hebben op een normaal arbeidscontract en de bijbehorende rechtsbescherming.

De be­drijfs­cul­tuur in de luchtvaart erop gericht om te leren van dingen die niet goed gaan

Dat zou bovendien kunnen bijdragen aan wat in onze ogen het belangrijkste is: een cultuuromslag. Een groot deel van de mensen ontwikkelt op enig moment tijdens zijn of haar leven psychische klachten, verkeersvliegers dus ook. De luchtvaart heeft daarom het meest aan een cultuur waarin psychische klachten bespreekbaar en geaccepteerd zijn, uiteraard met de kanttekening dat deze niet tot risico's voor anderen mogen leiden. De luchtvaartwereld heeft zelf al een aantal concepten ontwikkeld die daaraan kunnen bijdragen. Zo hebben veel maatschappijen programma's waarbij piloten met psychische problemen steun krijgen van speciaal daarvoor getrainde collega's. Door de EU wordt dit nu ook verplicht.

Just culture Daarnaast is de bedrijfscultuur in de luchtvaart erop gericht om te leren van dingen die niet goed gaan. Het is gebruikelijk dat mensen niet worden gestraft voor fouten, zo lang zij hier open over zijn en niet moedwillig dingen verkeerd deden. In vaktermen heet dit een just culture. In onze visie betekent dat ook een cultuur waarin psychische klachten bespreekbaar zijn. Concreet houdt dit in dat als een piloot psychische problemen meldt, dit geen risico op inkomensverlies zou mogen geven. Bovendien zou de luchtvaartmaatschappij hem of haar actief moeten ondersteunen om zo snel mogelijk weer op een veilige manier aan het werk te gaan. Als dat echt niet mogelijk is, moet ander passend werk geboden worden. De piloot heeft uiteraard wel een eigen verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn hier al goed mee op weg. Controlemaatregelen die het stigma op psychische klachten vergroten zijn zinloos en wellicht zelfs schadelijk. Bovendien creëren ze een schijnveiligheid. Zorg voor een cultuuromslag. Dat is haalbaar, en levert veel meer op.

