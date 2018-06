Geef op school smaaklessen aan pubers

Iedereen kent ze wel. Groepjes scholieren die een supermarkt bezoeken en beladen met cola, roze koeken of frikandelbroodjes terug naar school wandelen. Hun boterhammen met kaas belanden in de afvalbak.

Ongezonde eetgewoonten nemen steeds problematischer vormen aan en leiden tot allerlei gezondheidsklachten. In 2017 had bijna 14 procent van de kinderen tussen de vier en achttien jaar overgewicht, en 3 procent van hen zelfs obesitas. Obesitas zorgt ervoor dat leerlingen slechter op school presteren en meer verzuimen. Ook worden ze vaker gepest.

Ik pleit daarom voor het invoeren van smaaklessen in het voortgezet onderwijs. Bij deze lessen doen leerlingen actief praktische en theoretische kennis op over gezonde, lekkere en duurzame voeding. Deze lesmethode is al door 60 procent van het primair onderwijs ingezet. Wat mij betreft is het voortgezet onderwijs aan de beurt.

Ten eerste blijkt deze vorm van voedselonderwijs zeer positief uit te pakken in het primair onderwijs. Het effect is wetenschappelijk aangetoond en de waardering van docenten en leerlingen is groot. Ten tweede ontstaat er, zodra dergelijke smaaklessen voor het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld, een doorgaande leerlijn voedingseducatie. Een derde reden is dat er steeds meer scholen zijn met de 'Gezonde Schoolaanpak'. Hier kun je geen ongezonde producten zoals frisdrank meer krijgen en is het schoolplein rookvrij en bewegingsvriendelijk. Voedselonderwijs is dan een logische vervolgstap.

Maar vooral heeft een middelbare school in mijn optiek een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid wat betreft gezonde voeding. Pubers laten zich vooral leiden door instantgenot en directe beloning, en dat komt door onvolgroeide hersenen. Volwassenen in de omgeving van die puber hebben daarom de taak hen te helpen bij het maken van verstandige keuzes. Allereerst de ouders, maar docenten komen op een goede tweede plaats, omdat zij veel tijd doorbrengen met leerlingen. Scholen hebben dus een verantwoordelijkheid, die ze bij burgerschap, verzorging en sociale vaardigheden duidelijk nemen. Het aanleren van gezond eetgedrag hoort daar ook bij.

Voedselonderwijs ligt dus op het bordje van middelbare scholen. Als leerlingen samen gezonde mueslirepen of groene smoothies verorberen, is de kans minimaal dat ze daarna nog zin hebben in een zak vette chips. Tel uit je winst.