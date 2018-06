Geef mensen in de bijstand perspectief

Er is veel ophef over de ideeën van de VVD om de bijstandsuitkering te verlagen waarbij de korting kan worden terugverdiend door maatschappelijke inzet. Een idee dat voorbij lijkt te gaan aan de strenge participatiewet die al jaren regelt dat je verplicht een tegenprestatie moet leveren voor je uitkering. Een idee waarin de gedachten verankerd liggen dat uitkeringstrekkers niet willen werken en dat hun situatie een keuze is.

Uit gesprekken gevoerd in onze gemeente, blijkt echter dat de meeste mensen zich al inzetten. Van nut willen zijn en wederkerigheid blijken in de mens te zijn verankerd.

Ook nu de economie weer wat aantrekt, blijft er echter een groep die niet kan aansluiten op de betaalde arbeidsmarkt. Hun werk is door de bezuinigingen verworden tot vrijwilligerswerk, hun leeftijd is ongunstig of ze hebben inmiddels een te grote achterstand of zoveel moeilijkheden ondervonden, dat een betaalde baan onbereikbaar is.

De VVD heeft het er altijd over dat iedereen 'zijn eigen broek moet ophouden'. Ondertussen is ons huidige systeem zodanig opgebouwd dat de overheid bij de mensen met het meeste geld de broek helpt op te houden. Aan hen worden zelfs extra broeken uitgedeeld. Denk aan de afschaffing van de dividendbelasting of aan het gegeven dat de hogere inkomens er met het nieuwe belastingstelsel een stuk meer bij krijgen dan de minstbedeelden.

Rondkomen is voor veel mensen in onze samenleving door een scala aan maatregelen bijna onmogelijk geworden. Aan hun broeken wordt continu getrokken, met veel problemen in de samenleving en grote onvrede tot gevolg.

Een systeem waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze niet goed genoeg zijn en dat ze verantwoordelijk stelt voor hun situatie, is een zeer denigrerende, demotiverende en achterhaalde manier van denken die bovendien averechts werkt.

Het is tijd voor beleid dat uitgaat van vertrouwen in mensen en dat ze daadwerkelijk ondersteunt en perspectief biedt. Beloon ze met een ruimhartige vrijwilligersvergoeding voor hun inzet bovenop de schamele uitkering. Hoe meer inzet, hoe meer beloning. Deze inkomsten worden niet in mindering gebracht op andere regelingen en maakt dat deze doelgroep net dat beetje extra 'verdient'. Dat maakt krachten los, die de gehele maatschappij ten goede komen!