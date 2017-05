Geef leerkracht ruimte, tijd en verantwoordelijkheid

In Trouw van 12 april pleit Herman Brunen voor meer vertrouwen in de deskundigheid van leerkrachten en schetst hij eenvoudige oplossingen. Ik zet daar een ander geluid naast door de werkdruk vanuit verschillende perspectieven te beschouwen, in een poging het vraagstuk beter hanteerbaar te maken.

Het eerste perspectief is de dagelijkse onderwijspraktijk. In de praktijk zie ik vooral leerkrachten die vakkundig en handelingsbekwaam zijn. Spanning ontstaat als de leerkracht in en buiten de les het 'positiespel' moet spelen met kinderen en ouders. Wij zeggen over een leerkracht die dit spel niet beheerst vaak: 'Hij kan geen orde houden' of 'Hij heeft geen gezag'. Managen en tevreden houden.

Maar het gaat, naast het handhaven van orde of gezag, vooral om het managen en tevreden houden van betrokkenen. De eisen en verwachtingen die in de maatschappij leven, sporen slecht met de inherente traagheid van het onderwijsproces, een proces waarin het vaak gaat om geduld en uithoudingsvermogen. Een proces van vallen en opstaan. Daar is weinig oog voor. Bij onvrede passeert de ouder gemakkelijk de leerkracht en wendt zich tot de leidinggevende of de specialist. Dat draagt niet bij aan het zelfvertrouwen van de leerkracht.

Taaie vraagstukken

Het tweede perspectief is de context waarbinnen de leerkracht werkt. Samenwerken met andere professionals is voor de leerkracht zowel een verplichting als een opgave. In specialistische kennis legt de leerkracht het af tegen de specialist zoals de intern begeleider of de externe deskundige. De leerkracht moet taaie vraagstukken, vaak als het net interessant begint te worden, overdragen aan een andere, meer deskundige collega die meer aanzien en gezag heeft. Op het crisismoment kan dat voor de leerkracht goed voelen, maar als patroon is dit op termijn onbevredigend. Voor de modale leerkracht blijft het 'corvee' over. Dat kan bij de leerkracht tot een gevoel van onmacht of falen leiden.

Het derde perspectief is het debat van de werkdruk. Ik hoor in het onderwijsdebat erkenning van de werkdruk in de onderwijspraktijk. Tegelijkertijd constateer ik een vrij algemene berusting inzake die werkdruk: het hoort erbij, het lijkt onoverkomelijk. De hoge werkdruk lijkt een soort geuzenkwaliteit te zijn. Stel je voor dat een onderzoeker constateert dat de onderwijspraktijk in Nederland een plezierige, evenwichtige werkomgeving is die alle ruimte geeft aan professionele ontwikkeling van de leerkracht. Dat zou een schok teweegbrengen, iedereen zou gaan twijfelen aan de kwaliteit van het onderwijs.