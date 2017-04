Geef je een vriendin duizend euro om de deurwaarder af te wenden?

Stel je voor: je werkt samen met een Afghaanse statushouder, een jonge vrouw die zonder familie in Nederland zit. Je kent haar al een jaar, je vertrouwt haar. Je weet dat ze er alles aan doet om een leven in Nederland op te bouwen, maar ook dat ze geregeld verdwaalt in de Nederlandse bureaucratie en daardoor schulden heeft, zoals een groot deel van de nieuwkomers in Nederland.

Lees verder na de advertentie

De incasso’s hebben zich opgestapeld en gisteren kwam er bericht van de deurwaarder. Als ze niet binnen drie dagen betaalt, worden haar spullen in bezit genomen, ook de piepkleine mintgroene rammelende Fiat waarmee ze elke ochtend trots als een pauw de parkeerplaats op rijdt. De auto die voor haar het bewijs is dat ze hier in Nederland kan worden wat ze in Afghanistan niet kon worden. Een vrouw achter het stuur.

Dat ze het wil terugbetalen geloof je, maar of het ook gaat lukken en zo ja, wanneer dan

Ze heeft 2000 euro nodig en vraagt je om hulp.

Je hebt het geld, je hebt een buffer opgebouwd voor mindere tijden, maar voorlopig vooral vooruitzicht op betere tijden.

Dat ze het wil terugbetalen geloof je, maar of het ook gaat lukken en zo ja, wanneer dan, is maar zeer de vraag. Een stemmetje fluistert dat je hier niet aan moet beginnen. Ik geloof dat dat het stemmetje van de algemene opvatting is. Een ander, milder stemmetje fluistert dat die 2000 euro een stuk meer waard is op haar dan op jouw bankrekening.

Je pakt je bankpas en je identifier, maar dan slaat de twijfel weer toe. Je bent bang dat je na de betaling iets zult terugverwachten. Of is het andersom? Ben je bang voor haar verwachtingen?

Je slaapt er een nachtje over. De tijd tikt door. Nog 28 uur om te betalen.

Een vriendin juicht het toe en noemt het wel­vaarts­ver­de­ling. Nog 18 uur te gaan

Ze stuurt je een bericht, vraagt of je het hebt overgemaakt. Je voelt je opgejaagd, het ergert je, maar dan stel je je voor hoe zij nu zenuwachtig ijsbeert door haar deprimerende flat, overgeleverd aan jouw goodwill. Je pakt je bankpas er weer bij. Nog 24 uur. Maar je laat nog een uur voorbijgaan omdat je bang bent dat er met deze storting een ongelijkwaardigheid in jullie relatie sluipt.

Daarna vraag je je af of die gelijkwaardigheid niet überhaupt een illusie is die jij graag koestert om jezelf gerust te stellen. Je belt een rondje. Een vriend raadt het af, noemt je een neo-koloniaal.

Een vriendin juicht het toe en noemt het welvaartsverdeling. Nog 18 uur te gaan.

Wat wordt het?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.