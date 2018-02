Geef in deze tijden van nepnieuws vrije toegang tot de wetenschap

Publieke debatten stellen ononderbroken eisen aan burgers om op de hoogte te blijven van fundamentele maatschappelijke thema’s. Denk aan de felle ideeënstrijd over klimaatverandering, vaccins voor kinderen, genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen of het bewerken van menselijke genen.

Ondertussen wordt sinds de opkomst van sociale media misleidende informatie razendsnel verspreid. Onlangs was Trump weer in opspraak, over zijn tweet dat de goedkeuring van zwarte Amerikanen voor zijn presidentschap toeneemt. Een bericht in schril contrast met cijfers van ‘Trump Job approval’, uitgebracht door Gallup, en de peilingen van CNN. Niets aan te doen, vinden sommigen. Nepnieuws kan hooguit worden bestreden door burgers kritisch naar media te leren kijken en social-mediabedrijven, zoals Twitter en Facebook, aan te spreken op hun morele verantwoordelijkheid.

Fact checking

De wetenschap kan een belangrijke rol spelen in het zo noodzakelijke fact checking. Onderzoeken kunnen terugduwen bij ongenuanceerde en niet-onderbouwde ‘waarheden’ die het publieke debat beheersen. De uitkomsten van die onderzoeken moeten dan wel toegankelijk zijn. Die toegang is nu niet bepaald optimaal. Wanneer je je als burger wilt verdiepen in een wetenschappelijke studie, word je geconfronteerd met hoge financiële drempels. Voor een wetenschappelijk tijdschriftabonnement betaal je al gauw honderden euro’s en het downloaden kost zo’n 30 euro per artikel.

Dit is opmerkelijk omdat er veel publiek geld in onderzoek zit. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert per jaar tegen de 700 miljoen euro belastinggeld in vooruitstrevend, veelbelovend onderzoek. Vervolgens betalen universiteiten stevige prijzen aan uitgevers om de onderzoeksresultaten, gepubliceerd in hun tijdschriften en boeken, op te mogen nemen in hun digitale bibliotheken. Deze zijn exclusief toegankelijk voor hun eigen onderzoekers en studenten.

Een groeiende groep wetenschappers maakt zich hard voor vrije toegang tot informatie

De ‘gouden route’, de deal tussen universiteiten, toenmalig staatssecretaris Dekker en uitgevers, moest het wetenschappelijke werk ‘open access’, vrij toegankelijk maken. De universiteit kan per gepubliceerd artikel een vergoeding aan de uitgever betalen, een ‘Article Processing Charge’, die kan oplopen tot zo’n 3000 euro per artikel. Deze deals hebben echter geen terugwerkende kracht, en er blijft dus veel onderzoek ‘gesloten’ voor het publiek.

Een groeiende groep wetenschappers maakt zich hard voor alternatieve tijdschriften met open access. Probleem is dat deze tijdschriften vaak nog geen betrouwbaar peer review systeem hebben, waardoor het wetenschappelijke niveau onvoldoende wordt gewaarborgd. Bovendien hebben wetenschappers belang bij de klassieke uitgevers. De zogeheten ‘tenure track’, de weg van PhD-student naar hoogleraarschap, valt of staat bij een lijst van publicaties in hun hoog aangeschreven tijdschriften.

Het is lastig tornen aan de machtspositie van deze uitgevers. Toch moet de huidige constructie op de schop. Wetenschappelijke kennis is hard nodig om ons te informeren, om - tegen de stroom in - na te denken over maatschappelijke thema’s en alternatieve oplossingen aan te kunnen dragen.

Het regeerakkoord van het kabinet- Rutte III wijdt welgeteld één enkele volzin aan deze prangende uitdaging: “Open science en open access worden de norm in wetenschappelijk onderzoek.” Het zou goed zijn als Ingrid van Engelshoven, minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, hier prioriteit aan geeft.

Wetenschappers pleitten er vorig jaar voor dat in 2020 alle publicaties en artikelen vrij toegankelijk zijn. De reacties waren verdeeld.