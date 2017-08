Geef iedere burger zijn eigen ambtenaar

Graag wijs ik de onderhandelaars die werken aan een nieuw kabinet op een groeiend probleem: de stapeling van overheidsregels.

Hoe legitiem is een openbaar bestuur waarin alleen de meest competente burgers, en dan nog soms met moeite, zelf hun weg kunnen vinden? Oud-informateur Herman Tjeenk Willink

Kort geleden stond ik voor de bestuursrechter met een beroep tegen een negatieve overheidsbeslissing. Elke overheidsdienst hanteert zijn eigen regels, bijvoorbeeld voor draagkracht. Zonder daarbij vergelijkbare eisen van andere diensten te betrekken, zoals van de Belastingdienst. De cumulatie van al die eisen leidt steeds vaker tot onhoudbare situaties.

Bij toeval las ik het eindverslag van oud-informateur Herman Tjeenk Willink. De prachtige bijlage bij zijn betoog raakte mij in het hart. Hij schrijft: "Het vrij algemene politieke streven in de afgelopen dertig jaar naar een kleinere en goedkopere overheid heeft bijvoorbeeld per saldo geresulteerd in een aanzienlijke groei van het aantal regels en formulieren (van overheid, semipublieke diensten en private instellingen) waarmee burgers te maken krijgen en waarvan zij vaak het slachtoffer worden. Individuele burgers passen vaak niet in de standaardmodellen en hebben moeite gehoor te krijgen voor problemen die één loket overstijgen." En Tjeenk Willink eindigt met de vraag: "Want hoe legitiem is een openbaar bestuur waarin alleen de meest competente burgers, en dan nog soms met moeite, zelf hun weg kunnen vinden?"

Deze week bedacht ik de oplossing voor deze al jarenlang slepende problematiek: bied iedere burger, of tenminste elk huishouden, een dedicated contactpersoon bij de overheid. Bij het openbaar bestuur (Rijk, provincie en gemeenten) zijn ruim 275.000 ambtenaren in dienst. En Nederland kent nu 7,5 miljoen huishoudens. Een simpele rekensom leert dat één ambtenaar dus een kleine dertig huishoudens onder zijn (of haar) hoede zou kunnen nemen. Als onze eigen vraagbaak bij de overheid, als directe ingang voor alle loketoverstijgende vragen.

Onze dedicated ambtenaar houdt maandelijks spreekuur voor ingewikkelde problemen en bespreekt vier keer per jaar actuele thema's met de huishoudens die hem/haar zijn toevertrouwd. Ik kan bellen en hij/zij zoekt zaken uit die ik niet begrijp. Zo'n direct op de burger gerichte aanpak kan op meerdere vlakken succes boeken. Een groeiend vertrouwen in het openbaar bestuur en de politiek, meer respect voor de hardwerkende ambtenaar en minder druk op de bestuursrechter, waarmee ik deze bijdrage begon.

