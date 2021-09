Geef het parlement een stilteruimte

Een huisarts en een psycholoog kunnen helpen om burn-out in de Tweede Kamer te voorkomen. Maar er is meer nodig, schrijven parlementariërs René Peters (CDA) en Don Ceder (ChristenUnie).

De werkdruk voor leden van de Tweede Kamer is hoog. Daarom pleit Kamervoorzitter Vera Bergkamp voor een psycholoog en een huisarts voor volksvertegenwoordigers die dat nodig hebben.

Tweede Kamerleden lopen zichzelf inderdaad nogal eens voorbij. Niet voor niets wordt ons huis van de democratie wel een ‘burn-out­fabriek’ genoemd. Toch is medische begeleiding maar de helft van het verhaal.

Een mens is namelijk geen robot of een zak vol chemicaliën. Een mens is een persoon in relatie tot de ander. Een mens heeft tijd nodig en de rust om tot zichzelf en letterlijk op verhaal te komen.

In de Tweede Kamer gunnen we ons die tijd vaak niet. Als we niet uitkijken, lopen we onszelf en onze naasten straal voorbij. Natuurlijk is het fijn dat er hulp is wanneer het te laat is, bijvoorbeeld van een huisarts of psycholoog. Maar we zouden er beter aan doen preventief wat meer op onszelf en onze naasten te letten. Soms moeten we rust en aandacht organiseren. Maar hoe doen we dat? En bovenal waar?

Even ontsnappen aan de dagelijkse stress

Iedere grote school, universiteit of hbo-instelling, ieder ziekenhuis, ieder verpleeghuis en vrijwel ieder gemeentehuis heeft een stilteruimte. Een plek om tot jezelf te komen, rustig te ademen, te mediteren, een kaarsje te branden of te bidden. Even te ontsnappen aan de dagelijkse stress om ruimte te geven aan wat je echt bezighoudt. In de Tweede ­Kamer bestaat zo’n ruimte niet. En dat is best vreemd.

Hetzelfde geldt voor geestelijke ­begeleiding. Binnen ziekenhuizen, het leger, de politie en het gevangeniswezen is dat de normaalste zaak van de wereld. Gewoon iemand die er voor je is met een luisterend oor en voor een goed gesprek. Een predikant, een rabbijn, een geestelijk ­begeleider van welk geloof of levensbeschouwing dan ook.

Waarom? Omdat we mens zijn

Waarom bestaat dit soort begeleiding nog niet in de Tweede Kamer? Dat is wel nodig. Niet omdat we als Kamerleden ziek of zwak zijn, of een burn-out hebben. Maar omdat we mens zijn.

Wij vinden het prima om een psycholoog of huisarts beschikbaar te stellen voor Tweede Kamerleden. We trekken het gezien de noodzaak graag breder: we pleiten ook voor een stilteruimte om tot jezelf te ­komen en geestelijke begeleiding die past bij ieders persoonlijk geloof of levensopvatting. Wij pakken ­tijdens de komende debatten over de begrotingen deze handschoen op en we hopen dat onze voorzitter hetzelfde doet.

