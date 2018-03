Geef een beginnend docent toch de tijd zichzelf te bewijzen

Was het onderwijs aan het begin van onze carrière in de jaren '80 nog overzichtelijk, nu is het voor startende leraren een uiterst complexe en soms vijandige organisatie geworden. Konden wij ons toen focussen op slechts één groep, namelijk de leerlingen, nu moeten zij naast leerlingen ook ouders, management en collega's tevreden stellen. Klassen zijn groter en veel minder homogeen dan voorheen. Veel meer leerlingen hebben speciale aandacht en zorg nodig.

Lees verder na de advertentie

Geef ze de ruimte in aanstelling en in ontwikkeling en het vertrouwen dat het wel goed komt

Ook ouders zijn een bron van zorg. Zij hebben zich zo'n prominente rol toebedeeld in de ontwikkeling van hun kind, dat het lastig is als beginnende leerkracht om daar goed mee om te gaan. Afgezien van het feit dat sommige ouders schijnen te vergeten dat fatsoensnormen ook gelden tijdens bijvoorbeeld een tienminutengesprek, ben je er gedurende je weektaak erg druk mee. Afleveringen van de succesvolle serie 'De Luizenmoeder' zijn op het gebied van ouderbemoeienis niet ver bezijden de waarheid.

Waar je vroeger toch redelijk uit de wind werd gehouden door het management, word je nu direct meegenomen in de beoordelingscyclus. Schoolleiders vergeten nog weleens om de kwaliteiten van een jonge docent te benoemen en benadrukken juist de fouten. Niet echt stimulerend als je jonge docenten in het onderwijs wilt houden. Je vaart nu vol in de wind en zult dus alle zeilen moeten bijzetten.

Onze kinderen hebben een parttime aanstelling maar in werkelijkheid zijn zij de hele week aan het werk. Daar zijn de ouderavonden en de extra vergaderingen nog niet eens bijgeteld. En dat voor een salaris waar je geen huis van kunt huren of kopen.

Geef jonge docenten een paar jaar de kans om zichzelf te bewijzen. Geef ze de ruimte in aanstelling en in ontwikkeling en het vertrouwen dat het wel goed komt. Om de woorden van Juf Ank uit de eerder genoemde serie aan te halen: "Als je wilt dat kinderen hogerop komen, moet je er niet bovenop gaan zitten." Dat geldt ook voor beginnende leraren!