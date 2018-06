Geef een azc-kind wat het nodig heeft

Een paar van de conclusies uit dat onderzoek: één op de drie kinderen in gezinslocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers voelt zich onveilig, met de privacy van gezinnen in de asielzoekerscentra is het belabberd gesteld, ondanks dat het formeel niet hoeft, moeten schoolgaande asielzoekerskinderen in de praktijk nog erg vaak verhuizen naar andere centra, de toegang van kinderen tot geestelijke gezondheidszorg is niet goed geregeld.

Het zijn stuk voor stuk zorgwekkende conclusies. En het zijn stuk voor stuk echo’s van eerdere onderzoeken. Een opsomming van de conclusies uit een aantal van die eerdere onderzoeken om dat te verduidelijken. 2006: veel asielzoekerskinderen krijgen niet de psychische hulp die ze nodig hebben. 2008: de belangen van kinderen worden vaak niet meegewogen in de asielprocedures van hun ouders. 2009: Nederland biedt asielzoekerskinderen geen veilige opvang. 2012: in de opvang van asielzoekerskinderen leeft Nederland het Kinderrechtenverdrag niet goed na. 2013: asielzoekerskinderen worden geschaad in hun ontwikkeling doordat ze heel vaak moeten verhuizen. 2014: door gebrekkige opvang schendt Nederland het VN-Kinderrechtenverdrag.

Het is verontrustend dat er opnieuw onderzoek nodig is om erop te wijzen dat er geen enkel onderscheid mag worden gemaakt tussen de rechten van die verschillende groepen kinderen

Dat verdrag is er glashelder over: alle kinderen hebben gelijke rechten. Of een kind in een asielzoekerscentrum verblijft of in de warme en veilige omgeving van een tussenwoning in een vinexwijk doet er dus niet toe. Het is verontrustend dat er opnieuw onderzoek nodig is om erop te wijzen dat er geen enkel onderscheid mag worden gemaakt tussen de rechten van die verschillende groepen kinderen.

Kwetsbaar Dat kan ingewikkeld zijn: schommelingen in de instroom van asielzoekers zorgen voor allerlei logistieke problemen en ook de complexe en langdurige asielprocedures kunnen er zomaar voor zorgen dat de aandacht voor een veilige positie van kinderen in asielzoekerscentra verslapt. Maar dat mag geen excuus zijn. Kinderen van asielzoekers vormen een uiterst kwetsbare groep. Er moet alles aan worden gedaan om te zorgen dat zij niet nóg verder in hun ontwikkeling worden geschaad. En o ja, kom er niet mee aanzetten dat betere opvang van asielzoekerskinderen een aanzuigende werking zou kunnen hebben. Ten eerste wordt dat argument van de aanzuigende werking meestal niet door feiten ondersteund. En, veel belangrijker: als er al zo'n aanzuigende werking zou bestaan, doet dat helemaal niets af aan de rechten van deze kwetsbare jonge mensen.