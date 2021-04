Geef Defensie een budget dat past bij een krijgsmacht in een onveiliger wordende wereld

Bram Grandia, Mark Akkerman en Jan Schaake (Opinie, 15 april) pleitten tegen verhoging van het defensiebudget. In hun reactie op de oproep van de vier commandanten van de krijgsmacht (Trouw, 2 april) laten deze drie ­auteurs een eenzijdig beeld zien van de taken die de krijgsmacht heeft. Hun argumentatie bevestigt juist het belang van een hoger budget.

De krijgsmacht heeft drie taken, ontleend aan de Grondwet: bescherming van ons grondgebied en dat van onze bondgenoten, bevordering van de internationale rechtsorde en bijstaan van civiele autoriteiten. De krijgsmacht dient goed uitgerust te zijn wil zij deze taken goed kunnen uitvoeren. Daar schort het nu juist aan. Door jarenlange, diep ingrijpende bezuinigingen kampt Defensie met gebrek aan materieel, onderdelen en (onderhouds)personeel.

Daarnaast zal het niemand zijn ontgaan dat de internationale veiligheidssituatie verslechtert. Het is te kort door de bocht om dat te wijten aan ‘door het Westen begonnen ­oorlogen’, zoals de drie auteurs doen. Grote onruststokers dwingen het vrije Westen om zich – letterlijk – te wapenen tegen oprukkend machtsvertoon.

Militaire bewegingen

Rusland lapt de territoriale integriteit van buurlanden aan zijn laars en gaat over lijken om het eigen strategisch belang zeker te stellen. De Krim is geannexeerd, oostelijk ­Oekraïne en delen van Georgië de facto ook. Rusland bedreigt Europese landen met militaire bewegingen dichtbij hun zee- en luchtruim. Politieke tegenstanders worden genadeloos uit de weg geruimd. Westerse landen zuchten onder een niet aflatende stroom van Russische desinformatie en onder cyberaanvallen.

China hecht als nieuwe wereldmacht steeds minder belang aan de internationale rechtsorde. Dit land koloniseert in rap tempo internationale wateren van de Zuid-Chinese Zee en dreigt democratisch Taiwan met militair geweld te ‘herenigen’. De behandeling van de Oeigoeren in eigen land getuigt van een huiveringwekkend mensbeeld.

Europa moet zeker ‘in gesprek gaan’, zoals de auteurs stellen, maar we moeten niet de illusie hebben dat alleen dit gesprek Poetin en Xi op andere gedachten brengt. In hun ­wereld telt vooral kil machtsvertoon.

In een andere vorm van machtsvertoon schuilt echter, paradoxaal genoeg, stabiliteit. Een goed uitgeruste Nederlandse krijgsmacht als onderdeel van een goed uitgeruste Navo zal onruststokende landen twee keer doen nadenken voordat zij overgaan tot militair geweld.

Conflictpreventie

Zo werkt afschrikking, bij uitstek een concept voor conflictpreventie. Grote politieke problemen vragen niet om inzet van geweld, stellen de auteurs. Dat is helemaal juist, maar verhoging van het defensiebudget om de krijgsmacht beter uit te rusten is iets anders dan het daadwerkelijk inzetten van geweld. Een beter uitgeruste krijgsmacht draagt juist bij aan het voorkomen van militair geweld. In tegenstelling tot wat de auteurs menen, is investeren in ­Defensie daarmee wel degelijk ­investeren in veiligheid.

De auteurs zien liever meer aandacht voor crisisbestrijding, aanpak van epidemieën en klimaatverandering. Laat dit nu juist onderwerpen zijn waarbij Defensie een steeds belangrijker rol speelt. Defensie heeft duizenden militairen paraat om ­civiele autoriteiten bij te staan ten tijde van crises, die met de verandering van het klimaat waarschijnlijk vaker zullen plaatsvinden. Defensie staat met medisch personeel talloze overbelaste ziekenhuizen bij in de bestrijding van de coronapandemie. Door de toenemende wereldbevolking en mobiliteit zal dit niet de laatste keer zijn dat een dergelijk ­beroep op de krijgsmacht zal ­worden gedaan.

Een goed uitgeruste krijgsmacht draagt vanuit verschillende kanten bij aan vrede, stabiliteit en veiligheid. Het gaat de vier commandanten dan ook niet om een hoger budget, maar om een budget dat past bij de taken van de krijgsmacht in een wereld die onveiliger wordt.

