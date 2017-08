Geef de student een goede docent

Stelt u zich eens voor dat u op de operatietafel ligt voor een forse ingreep. Waarschijnlijk bent u nerveus en vraagt u zich af hoe het zal gaan. U bent overgeleverd aan de deskundigheid van uw arts en moet erop vertrouwen dat zij haar kennis op peil gehouden heeft.

In september stappen duizenden studenten overal in Nederland collegezalen binnen met precies hetzelfde gevoel. Een beetje nerveus, benieuwd naar wat er komen gaat en overgeleverd aan de professional: de docent. Docenten redden geen levens, maar hebben wel een grote invloed op de levens van studenten. Zij geven vorm aan de ontwikkeling van studenten en leveren daarmee een fundamentele bijdrage aan de samenleving.

Meer academisch geschoolde docenten

Best wel belangrijk, die artsen en docenten. Toch? Niet gek dus dat artsen een specifiek diploma moeten halen om arts te mogen zijn, en zich vervolgens moeten blijven scholen en ontwikkelen om dat te mogen blijven. We willen ten slotte niet dat zomaar iedereen over de levens van onze patiënten gaat. Klinkt heel logisch, vindt u niet? De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen deed afgelopen week een oproep in deze krant voor meer academisch geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs. Maar als we dan naar docenten in het hoger onderwijs kijken, lijken we het heel normaal te vinden dat zij geen specifieke opleiding volgen voordat ze een rol mogen spelen in de ontwikkeling van studenten. Zich constant blijven ontwikkelen hoeven ze ook niet.

Aan de universiteiten ligt de nadruk onverminderd op onderzoek, waardoor onderwijs het ondergeschoven kindje is

Het is dan ook niet gek dat wij nog steeds veel geluiden krijgen dat de kwaliteit van docenten in het hoger onderwijs niet hoog genoeg is. En dat ligt meestal niet aan onwil van de docent, maar aan de grote druk van andere taken die in de ogen van de baas belangrijker zijn.

Aan de universiteiten ligt de nadruk onverminderd op het doen van onderzoek, waardoor onderwijs het ondergeschoven kindje is. Aan onze hogescholen speelt het onderzoek ook een steeds grotere rol en moeten docenten vooral productie draaien. De waardering voor goede docenten is gering, er is te weinig ruimte voor docenten om zichzelf bij- en na te scholen en er is een te beperkte cultuur waarin docenten elkaar stimuleren om het onderwijs te verbeteren. Doceren is een vak, maar de docent in het hoger onderwijs krijgt te weinig de kans om een echte professional te zijn.