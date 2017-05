Geef de provincies de zorg voor het landbouwbeleid

De zeggenschap over de landbouw ligt nu nog grotendeels bij de Europese Unie en het Rijk. Dat belemmert de provincies in het scheppen van een waardevol landschap en de bescherming van de bevolking.

Provincies voelen zich verantwoordelijk voor het in stand houden van een mooi landschap. Die taak stootte het Rijk in 2010 definitief af. De provincies hebben deze verantwoordelijkheid vanaf dat moment op zich genomen. Niet alleen omdat we vanuit onszelf deze verantwoordelijkheid naar ons toetrekken, maar ook omdat onze inwoners iets hebben met landschap. Zij willen dat er op een goede manier zorg voor wordt gedragen.

Wij willen die aan ons toevertrouwde opdracht op een goede manier uitvoeren. We hebben al de verantwoordelijkheid voor natuur, voor de energietransitie, voor een goede inpassing van wonen, bedrijven en wegen. Het enige waar we als provinciebestuurders eigenlijk veel te weinig over te zeggen hebben is de landbouw, terwijl die voor het overgrote deel invloed heeft op ons landschap. En dat hindert ons in ons werk.

Laten we twee voorbeelden noemen. Een goede, gezonde leefomgeving veronderstelt een beperkte uitstoot van fijnstof. We zouden graag zien dat er op nationaal niveau - in overleg met de landbouwsector en met ons - heldere normen worden afgesproken, die in wetten worden vastgelegd. Maar geef ons daarna de ruimte om deze normen te bereiken.

In Duitsland zijn al staltechnieken beschikbaar die de uitstoot van fijnstof fors kunnen reduceren, maar die mogen we niet gebruiken, omdat ze nog niet in Nederland erkend zijn. Zo wordt innovatie tegengehouden. We willen graag de ruimte om op innovatieve wijze die fijnstof te kunnen terugdringen.

Staltechniek

Een ander voorbeeld van waar we tegen grenzen aanlopen, betreft de aanpak van verouderde staltechnieken. Als een boer een gebouw voor vee neerzet, krijgt hij een vergunning voor het laten bouwen van een stal en het houden van zijn vee op basis van de te gebruiken technieken.

Nu vragen we bij zo'n vergunning om de best beschikbare staltechniek, anno 2017. Maar over tien jaar zijn er veel betere technieken voorhanden, die veel beter voor mens en dier zijn. Wij willen periodiek met de boer om tafel gaan zitten om hem te bewegen een zo modern mogelijke bedrijfsvoering en staltechniek te hanteren.

Nieuwe landbouwmethoden zorgen voor een beter milieu, minder uitstoot en een groter dierenwelzijn. Maar als we dat willen afdwingen, dan worden we nu teruggefloten. Wordt die ruimte ons gegeven, dan kunnen we verbeteringen tot stand brengen zowel voor de boeren als voor de omgeving. En als de provincies die bevoegdheid krijgen, kunnen we ook maatwerk leveren.

Regionale verschillen zijn niet erg: integendeel. Ze sluiten aan bij de behoefte van de omgeving

De situatie in De Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg is wezenlijk anders dan in de Gelderse Achterhoek of het Overijsselse Salland. De knelpunten zijn anders, de bevolking is anders, de omgeving is anders en dus hebben we ook een ander beleid nodig.

Regionale verschillen zijn niet erg: integendeel. Ze sluiten aan bij de behoefte van de omgeving. Als er helder geformuleerde normen zijn, die overal in het land hetzelfde zijn, dan moeten de provincies via maatwerk deze normen kunnen realiseren

Geef ons de zorg voor het landbouwbeleid. We kunnen het en we hebben het nodig om onze zorg voor het landschap goed te kunnen uitvoeren.

De cruciale vraag is of de Tweede Kamer het aandurft om ons die rol te geven. Bij natuur hebben we die rol gekregen en de resultaten zijn goed. Trek die lijn door: het is beter, voor de inwoners, het landschap, de boeren en het dierenwelzijn.

Hester Maij en Jan Jacob van Dijk zijn gedeputeerden voor landbouw in respectievelijk Overijssel en Gelderland.