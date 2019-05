Geef de Notre-Dame een update

Een maand geleden brandde de Notre-Dame in Parijs af, en terwijl de brand nog volop gaande was, riep president Emmanuel Macron al op tot herbouw van ‘het hart van Frankrijk’. Parijzenaren, staatshoofden, historici en architecten buitelden over elkaar heen om de waarde van de kathedraal te duiden. Rouw om het verlies van de Notre-Dame schiet door in een overijverige en krampachtige ambitie tot herstel van wat beschouwd wordt als ‘symbool van Frankrijk én van onze Europese cultuur’, in plaats van een poging de Notre-Dame een update te geven die past bij het huidige Franse identiteitsvraagstuk.

Ondanks een gezamenlijke oproep van kunsthistorici om de tijd te nemen, lijkt de herbouw al ingezet, getuige de noodverordening die Marcon nog dezelfde dag in werking stelde. Een dag na de brand was er al 1 miljard euro ingezameld om de restauratie ook daadwerkelijk in gang te zetten. Inmiddels buigen duizenden architecten en historici zich over de vraag hoe de kathedraal in ere te herstellen. Hierbij valt op dat de algemene aanname is dat erfgoed een waardevol relict is dat vorm geeft aan de Franse en Europese identiteit, en dat de Notre-Dame om die reden moet worden herbouwd, en wel zo snel mogelijk. Ook in een artikel in Trouw (9 mei) waarin architecten met elkaar in gesprek gaan, gaat het vooral over het (nieuwe) uiterlijk van het te herbouwen landmark.

Franse identiteit

Erfgoed is echter meer dan het uiterlijk van een hoop stenen; het is een afspiegeling van datgene wat wij willen afspiegelen. Datzelfde geldt voor identiteit, ook hier geldt dat in een pluriforme samenleving identiteit meervoudig is in plaats van enkelvoudig. Verschillende bevolkingsgroepen kennen op hun eigen manier identiteit toe aan een plek. Het getuigt van weinig maatschappelijk engagement om in tijden van gelehesjes-protesten, brandende banlieues en een diep verdeelde samenleving een eenzijdig verhaal te vertellen, gebaseerd op termen als ‘Europese beschaving’ en nationale culturele symbolen. Het is een krampachtige greep terug naar wat als Franse identiteit wordt verstaan, in plaats van een stap vooruit in de richting van een nieuwe identiteit, waar zo’n behoefte aan lijkt. Wat is de Franse identiteit vandaag de dag? En hoe krijgen verschillende bevolkingsgroepen hierin een plaats?

De discussie zou dan ook veel meer moeten gaan over de functie van een eventueel te herbouwen Notre-Dame. Welk verhaal over de Franse samenleving kan er aan de eeuwenoude geschiedenis van deze plek worden toegevoegd? Trouw stelde eerder al voor (Opinie, 20 april) de kathedraal met lef te herbouwen en kenmerken van deze tijd toe te voegen. In die zin is het idee van een botanische tuin op het dak zo gek nog niet, zeker in de stad waar het klimaatverdrag werd gesloten.