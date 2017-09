Geef de energietransitie vleugels

Dan kan geen regeringsleider de energietransitie nog tegenhouden en zal deze zich, net als digitalisering, in alle uithoeken van de wereld voltrekken. Nederland kan hierbij koploper zijn.

De huidige sterke afhankelijkheid van de overheid maakt de energietransitie vatbaar voor politieke wispelturigheid (zoals in de Verenigde Staten), kunstmatig (zoals in Duitsland) of geschikt voor kleinestappenbeleid (zoals in ons land). En dat terwijl de reductie van CO2 de komende dertig jaar een factor vier sneller moet. Willen we de energietransitie vleugels geven, zoals de voortrazende digitalisering, dan moeten we uit een ander vaatje tappen. De overheid moet kaders stellen en innovatief ondernemerschap voor zich laten werken.

Grote sprongen

Dit vergt geen evolutionaire benadering van kleine stapjes, maar een revolutionaire. Investeer in transitieprogramma's met concrete projecten, die zich kenmerken door grote sprongen. Zoals direct naar CO2-neutrale woonwijken in plaats van doormodderen met kleine labelstappen of een paar zonnepanelen. Van grote sprongen leren we het meest. Dat gaat wel met hoge risico's gepaard. De energietransitie is geen gebaand pad. De overheid moet daarom bereid zijn mee te investeren om risico's te reduceren. Daarom moet er een ruim gekapitaliseerd Invest-NL komen. Veel projecten in de energietransitie worden dan nog steeds grotendeels privaat gefinancierd.

Ontketend innovatief on­der­ne­mer­schap is nodig

Deze aanpak staat ver af van Haags beleidsdenken waarin de transitie stapsgewijs kan worden gerealiseerd. De industriële en digitale revoluties leren dat een verandering van tijdperk er alleen komt door disruptieve innovatie vanuit de ondernemingspraktijk. Dát moet worden aangejaagd. Zoals burgemeester Rudolph Giuliani van New York tegen zijn politiekorps zei: "Laten we gewoon aan de slag gaan, we maken er beleid van als het werkt".

De energietransitie is te belangrijk om alleen afhankelijk te blijven van politieke sturing. Ontketend innovatief ondernemerschap is nodig voor een volledig duurzame toekomst. Waar nu de digitale revolutie de grootste bedrijven ter wereld heeft geleverd (allen Amerikaans), zal dat straks de energietransitie zijn. Wanneer we het slim aanpakken, kunnen dat bedrijven uit Nederland zijn. Zo ambitieus mogen we best zijn.

Lees ook: De opslag van duurzame energie moet vol op politieke agenda komen

Lees ook: Brief 90 hoogleraren: 'Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie'