Geef de bouw de kans om duurzame materialen te kiezen

Het gaat nog altijd flink mis in de bouw: de sector is verantwoordelijk voor ongeveer 35 procent van de CO2-uitstoot. Met als gevolg klimaatgrilligheid, waaronder hittestress en wateroverlast.

Daarnaast neemt de bouw naar schatting 50 procent van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Dit leidt tot schaarste die prijzen opdrijft tot recordhoogte, wat weer leidt tot vertraging van nieuwbouw, vervanging en renovatie.

De overheid speelt hierin een sleutelrol: als grootste opdrachtgever van de bouw en als wetgevende macht. En daar zit extra duurzame pijn: we staan langer in de file als gevolg van vertraagd onderhoud aan infrastructuur. Om nog maar niet te spreken van de veiligheidsrisico’s door verouderde bouw.

Zo ontstaat een zelfversterkend effect. Met de klimaatcrisis op onze hielen en met tekorten aan grondstoffen, bouwmaterialen en ruimte kunnen we ons het huidige bouwproces gewoonweg niet meer permitteren.

Staal en beton zijn nog steeds de norm

De oorzaak van dit probleem zit in het verouderde lineaire denken, het doorlopen van de vaste processtappen en de scheve verhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemers zoals bouwers, producenten en leveranciers.

De overheid denkt vaak jarenlang na over een bouwproject. Daardoor is tijdens een aanbesteding vaak maar een paar weken tijd voor het vinden van de juiste (haalbare en circulaire) materialen door de uitvoerende bouwpartijen. Dat is een erg korte tijd. Vaak vindt materiaalselectie al plaats aan het begín van het proces, ver voor de aanbesteding en uitvoering, door de opdrachtgever zelf. Inkopers durven hier niet vanaf te wijken en hanteren met het traditioneel inkoopbeleid heel strikt de aanbestedingswet.

Mensen met kennis van de materialenmarkt, de in- en verkoop ervan, circulaire alternatieven en logistiek worden niet geraadpleegd op het moment dat materiaalkeuzes gemaakt worden. Dit ontneemt de bouwexperts de kans op het voorspellen van beschikbaarheid en ontwikkelingen. Dat is nu al te zien bij hout, staal en zelfs riet. Laat staan dat er ruimte ontstaat voor radicale innovatieve oplossingen.

De te nauwe interpretatie van eigen inkoopbeleid bij overheden houdt het wantrouwen jegens de bouwer in stand. Blijven we binnen het budget? Welke risico’s kunnen we verkleinen? Is het conform de aanbestedingswet? Hebben we dan wel zeggenschap over het resultaat? Is het resultaat straks beheersbaar? Tradities blijken toonzettend: staal en beton zijn nog steeds de norm, grondstoffencrisis of niet. We bouwen niet met wat er is, maar met wat we gewend zijn. Met elke keer opnieuw vertraging, dure en vervuilende bouwplaatsen, kostenstijging en algehele teleurstelling tot gevolg. Om van klimaatgevolgen nog maar te zwijgen.

Verduurzaming is geen optie meer, maar keiharde noodzaak

Het zijn verouderde drijfveren en patronen die niet meer aansluiten bij deze tijd en de uitdagingen van nu: een periode waarin kennis delen en samenwerken om de bouwsector te veranderen noodzakelijk is. Verduurzaming is geen optie meer, maar keiharde noodzaak. En juist de bouwsector en haar hele keten – inclusief de overheid – heeft daar een flink aandeel in.

Om het tij te keren en daadwerkelijk toekomstbestendig ofwel circulair te bouwen, is vertrouwen vereist en tijdige samenwerking van overheid en bouwers, producent en leverancier. Alleen samen kom je verder.

Met de juiste interpretatie van de prioriteiten, onze (klimaat)doelstellingen en onze aanbestedingswet is er voldoende ruimte om op andere aspecten dan alleen budget samenwerkingspartners te selecteren. Schakel de bouwer eerder in: die heeft kennis van zaken en kan snel handelen. Zo voorkomen we problemen met grondstoffen en materialen.

