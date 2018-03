Geef daklozen gratis nachtopvang, net zoals vluchtelingen

"Heeft u misschien nog wat kleingeld voor mij? Ik heb nog een euro of drie nodig om de nachtopvang te kunnen betalen." In de grotere steden krijgen de winkelende voorbijgangers vaak die vraag. "Iets te eten meenemen is ook goed", wordt er vaak aan toegevoegd. Na gerommel in de portemonnee belanden er vaak wat muntjes in een leeg koffiebekertje.

Nederland is een 'ontzettend gaaf mooi land'. De 'gewone' Nederlander wordt vaak gepresenteerd als iemand die hard werkt om zijn of haar leven invulling te geven en iets te bereiken. Wie luistert naar onze premier zou bijna geloven dat het daadwerkelijk geweldig gaat met iedereen in Nederland en dat iedere Nederlander volledige controle heeft over zijn of haar toekomst. De werkelijkheid is helaas anders. Mensen kunnen buiten hun schuld om in de problemen raken. Door omstandigheden is niet elke inwoner van dit land op dezelfde manier in staat zijn of haar leven vorm te geven. Op straat levende Nederlanders vallen in deze categorie.

Niet alleen asielzoekers en vluchtelingen, maar ook onze daklozen horen niet in de kou te blijven staan

Sinds 2009 is het aantal daklozen in Nederland toegenomen van zo'n 17.000 naar 32.000, bijna een verdubbeling. Wanneer zij 's nachts een dak boven hun hoofd willen hebben, kunnen zij in verschillende gemeenten terecht in de nachtopvang. De prijzen daarvan variëren doorgaans tussen drie en tien euro. Een deel van de daklozen ontvangt een beperkte uitkering waaruit zij dit kunnen betalen, maar voor de meesten is het iedere dag een uitdaging om deze euro's bij elkaar te sprokkelen. Om ervoor te zorgen dat zij zich overdag kunnen richten op het op orde stellen van hun leven, moet de extra stress van het bedelen om geld voor het slaaphuis worden weggenomen. De humanitaire argumenten die in de politiek breed worden gevoeld wanneer het uitgeprocedeerde asielzoekers betreft, gelden evenzeer voor daklozen. Ook zij verdienen in ieder geval een bed.

Nu de financiële crisis voorbij is en de VVD de Kamerverkiezingen heeft gewonnen met de belofte dat iedere Nederlander moet voelen dat het beter gaat, wordt het tijd dat de overheid de kosten van de nachtopvang op zich neemt. Sobere, gratis opvang voor de duizenden mensen die in de crisisjaren op straat zijn beland hoort bij een welvaartsstaat van statuur. Niet alleen asielzoekers en vluchtelingen, maar ook onze daklozen horen niet in de kou te blijven staan.

