Gedwongen inenten is vrijheidsberoving

Het is niet de eerste keer, opnieuw klinkt de roep om het vaccineren van kinderen van overheidswege te verplichten of 'dwingend te stimuleren'.

Onlangs nog stelde Ruud Coolen van Brakel, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat ouders die hun kind niet willen vaccineren, gekort moeten worden op hun kinderbijslag. Deze vorm van overheidsdwang is niet proportioneel en druist bovendien in tegen de gewetensvrijheid.

De redenen waarom ouders hun kinderen niet laten inenten zijn divers. De meesten doen dit om niet-religieuze redenen. Op basis van allerlei mythes over de negatieve gevolgen van vaccinatie, kiezen ouders ervoor om niet in te enten.

Met name op internetfora wordt veel nonsens verspreid die vaccineren in een negatief daglicht zet. Zo zou inenten helemaal niet helpen, maar verzonnen zijn door de farmaceutische industrie die hier geld mee wil verdienen of die zelfs gevaarlijk zou zijn.

Een andere, kleinere, groep mensen laat zich niet inenten om godsdienstige redenen; zij geven hiermee uiting aan hun vertrouwen op God. Dit is voor hen een diepe overtuiging, die de kern van hun geloof raakt.

Wantrouwen Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen deze twee groepen. Waar de eerste groep handelt uit wantrouwen tegenover de overheid of de farmaceutische industrie, handelt de tweede groep vanuit een vertrouwen in God, die hun leven leidt. De overheid wil de vaccinatiegraad graag verhogen. Wat kan zij hiervoor doen? Een eerste optie is informatievoorziening; dit gebeurt nu door het Rijksvaccinatieprogramma. SGP-jongeren is hier een voorstander van. Met goede informatie kunnen mythes uit de weg worden geruimd en kunnen ouders hun keuze maken op basis van juiste informatie. Maar er gaan steeds meer stemmen op om vaccinatie af te dwingen. Het voorstel van het IVM is daar een voorbeeld van. Deze vorm van overheidsdwang schaadt de gewetensvrijheid van ouders en is daarom ongewenst. Ouders hebben namelijk veel vrijheid in het opvoeden van hun kinderen. Zo mogen zij zelf bepalen wat ze thuis eten, ook als ze hun kinderen daarmee een ongezonde levensstijl aanleren. Ouders kunnen zelfs roken waar hun kinderen bij zijn. Deze beslissingen van ouders hebben een grote impact op het leven en de gezondheid van hun kinderen, nu en in de toekomst. Het staat iedereen vrij om hier iets van te vinden, maar de overheid mag niet ingrijpen, simpelweg omdat de overheid de persoonlijke levenssfeer moet eerbiedigen.

Gewetensvrijheid Ook de keuze om al dan niet te vaccineren is een keuze die ouders volgens artikel 6 van de Grondwet in gewetensvrijheid moeten kunnen nemen. Bovendien garandeert onaantastbaarheid van het lichaam in artikel 11 van de Grondwet dat de overheid niet mag bepalen welke behandelingen iemand wel of niet neemt. Het feit dat daar gezondheidsrisico's aan kleven doet daar niets aan af. Overigens moeten deze niet overdreven worden. In 2017 stierven in de hele EU 21 mensen aan de mazelen. Het aantal slachtoffers van roken of een ongezonde leefstijl ligt vele malen hoger. Ook het maatschappelijk belang, zoals het beperken van de ziekenhuiskosten of het verhogen van de vaccinatiegraad op kinderdagverblijven, mag geen reden zijn om de gewetensvrijheid van deze relatief kleine groep gelovigen te beperken. Dit belang wordt beter gediend met een goede informatievoorziening die mythes ontkracht en twijfelaars over de streep trekt. Door vaccinatie af te dwingen, raakt de overheid mensen in hun diepste, (religieuze) overtuigingen en schaadt zij de onaantastbaarheid van het lichaam. Informatievoorziening die mythes en onjuistheden uit de weg ruimt is erg belangrijk, daar moet de overheid zich dan ook voor inzetten. Maar SGP-jongeren vindt het zeer onwenselijk dat de overheid op deze manier door middel van verstrekkend beleid het persoonlijke leven en de keuzes van mensen stuurt. De gewetensvrijheid en de onaantastbaarheid van het lichaam zijn het beschermen waard.

