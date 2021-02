Gedupeerden in de toeslagenaffaire hebben genoeg van gebroken beloftes: het is een marteling

Ondanks de beloftes van het kabinet verloopt het compenseren in de toeslagenaffaire veel te traag. Werk de zaak van iedere gedupeerde binnen één dag af, stelt Kristie Rongen voor, mede namens andere ouders. Ze gaan zaterdag in het Catshuis met premier Rutte in gesprek.

Als gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire, kijken wij met lede ogen naar het schril contrast van alle beloftes die zijn gedaan, met de werkelijkheid. De staatssecretaris heeft gezegd dat iedereen een individuele behandeling verdient. Dat klinkt aardig, maar werkt uit als een marteling.

Contactpersonen voor ouders doen hun best, maar ze mogen niets besluiten. Dat is aan hogere managers. Telkens is er een nieuwe voorwaarde, waaraan voldaan moet worden. Berekeningen die door de Belastingdienst gemaakt worden, komen niet overeen met onze eigen overzichten. Uitleg over uitbetaling blijft uit. Sterker nog, elke vraag leidt weer tot vertraging.

Gebroken beloftes vormen de rode draad in onze dik anderhalf jaar strijd voor gerechtigheid. Eerst zouden we allemaal ons dossier krijgen, binnen een maand. Dat lukte bij nog geen vijftig personen. Daarna beloofden minister Hoekstra en minister-president Rutte dat het snel geregeld zou worden in 2020. Ook staatssecretaris Van Huffelen beloofde voor de zomer van 2020 nog dat er zeker 5000 mensen gecompenseerd zouden worden. De teller stond eind 2020 op maar 500 mensen.

Nog maar de eerste fase

Velen van ons zijn al meer dan een jaar bezig om alles af te ronden en hebben nu bijna of met moeite de eerste fase doorlopen. Want het traject om ook alle restschade vergoed te krijgen, moet nog beginnen. Door contactpersonen van de Belastingdienst worden we geadviseerd om zéker een advocaat in te schakelen: er wacht dus nog een juridisch gevecht.

Jarenlang hebben we met onze gezinnen in financiële ademnood geleefd. Deuren waarop we klopten bleven dicht. Nu die open zijn gegaan, moeten we opnieuw om tafel met diezelfde Belastingdienst. Het gaat op dezelfde manier: de dienst neemt de tijd en heeft die ook. Wij ouders moeten passen in hún proces. Dit leidt tot nieuwe trauma’s, terwijl wij ons leven opnieuw willen opstarten. Dat is vaak al moeilijk genoeg. We willen niet meer moeten vragen aan de Belastingdienst. Niet meer wachten op procedures en te horen krijgen dat ‘het zo niet werkt’.

De regering heeft beloofd dat er ruimhartige compensatie zou komen waarin de ouders centraal zouden staan. Deze belofte is gebroken. Ook de nieuw aangekondigde compensatie van 30.000 euro ging niet uit van de belangen van gedupeerden. Het werd wel beloofd, maar er was geen plan.

Zaterdag 6 februari gaan wij opnieuw in gesprek met de minister-president. We mogen zelfs naar het Catshuis. Ze zullen ons vast in de watten leggen, maar wij – en alle gedupeerden die wij vertegenwoordigen – willen échte daden. Wij willen niet meer geconfronteerd worden met de Belastingdienst die de beslissingen neemt. Ook willen we dat het compenseren sneller gaat.

In één dag door de 'wasstraat’

Wij stellen voor dat iemand in één dag door ‘een wasstraat’ gaat. Een proces waarbij in één dag duidelijk is wat er is gebeurd, wat de compensatie gaat zijn en hoe ook andere hulp ingezet kan worden. Nu moeten we van procedure naar procedure en dat is niet in ons belang.

Dit opiniestuk is geschreven namens Margreet ten Pas, Cindy Hagenbeek, Nazmiye Yigit, Janet Ramesar, Roger Derikx, Renate Wolbers, Kristel de Waal