Gedupeerde ouders: Dit kabinet zal onze schade niet herstellen. Vertrek en kom niet terug

Het kabinet moet opstappen. De pijn, de zorgen en de persoonlijke schade die de toeslagenaffaire heeft aangericht zijn te groot, vindt een groep gedupeerde ouders. Kristie Rongen is een van hen. De overige namen staan onderaan dit artikel.

Voor velen van ons is het jaren geleden dat we zonder zorgen gingen slapen en zonder zorgen opstonden. Terwijl wij met beide benen in het leven stonden, met een baan, een gezin en alles wat daarbij hoorde, werd ons door toedoen van de Belastingdienst alle grond onder de voeten weggeslagen. En nog altijd is dit niet hersteld. Niet voor ons en ook niet voor onze kinderen. Na een lang jaar van debatten, beloftes, nieuwe bureaucratie en keer op keer excuses, is het nu tijd voor de pijnlijke waarheid. Het kabinet kan echt niets anders doen dan vertrekken. En niet meer terugkomen. Dit zeggen wij als groep gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag.

Het is niet uit te leggen hoe het voelt om opnieuw een verjaardag niet te kunnen vieren met een kinderfeestje, of om te merken dat je kind op school gepest wordt om de oude kleding. Of hoe de schaamte en vernedering voelen als je met de auto in een fuik van de Belastingdienst rijdt en je je auto moet achterlaten. Iedere brief die wij krijgen van de Belastingdienst of overheidsinstantie laat onze bloeddruk tot ongezond hoge waarden stijgen.

Het vertrouwen dat we er mogen zijn, dat we er zíjn, is volledig weg. Omdat we fraudeur werden genoemd en overal de deur werden gewezen. Omdat we ons niet konden verdedigen maar ook nergens gehoor kregen, want de Belastingdienst zal tóch wel gelijk hebben. Relaties met onze geliefden zijn enorm aangetast door het wantrouwen dat is ontstaan. En het kabinet? Dat vergadert voor de derde keer in een fijn verwarmd Catshuis, waar ze met dienstauto’s met chauffeurs naartoe worden gereden. Op een enkeling na die op de fiets komt.

Voor ons is het heel duidelijk wat er moet gebeuren, want dit mag nóóit meer gebeuren.

Een: De toeslagen moeten overbodig worden

De toeslagen voor hoge kosten voor kinderopvang, voor huur en zorgpremie zijn meer dan welkom, maar het systeem legt te veel risico’s bij hardwerkende mensen die hun zaken goed willen regelen, maar door toeslagen toch in financiële problemen komen.

Twee: De overheid mag mensen niet zonder reden als fraudeur bestempelen, niet als je een toeslag krijgt of een bijstandsuitkering

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden, wordt het zo mooi genoemd, maar het betekent gewoon: er is zeer onfatsoenlijk met ons om gegaan. Dus praat als overheid met mensen, beantwoord vragen gewoon. Laat iemand een fout herstellen en ga altijd in gesprek. Wij zijn geen nummers. Dit moet de Belastingdienst doen, maar zeker ook andere delen van de overheid.

Drie: Zorg dat computersystemen niet de verantwoordelijkheid van mensen overnemen en dat zwarte lijsten overal verwijderd worden

De overheid mag niet discrimineren met ‘slimme’ algoritmen. Dat moet echt afgelopen zijn.

Vier: Geef ons ons geld terug en compensatie voor het aangedane leed.

Dit duurt ellendig lang. De nieuwe bureaucratie is opnieuw traumatisch: er wordt nodeloos zout in oude wonden gegooid.

Alle betrokken ambtenaren en politiek verantwoordelijken van hoog tot laag bij dit schandaal hebben er nooit een boterham minder om gegeten. Nooit een slapeloze nacht gehad. Nooit hebben kinderen hun verjaardag niet kunnen vieren met vriendjes en vriendinnetjes. Wij kennen die pijn wel en onze kinderen ook. Wij wachten af of er mensen vervolgd gaan worden, wij hebben al ongenadige straf gehad. Om niets.

Wat er moet gebeuren is helder: de boel moet hersteld en opgeruimd. En wij hebben er geen vertrouwen in dat dit gaat gebeuren met dit kabinet. Daarin zitten mensen die dit hebben laten ontstaan, hebben laten voortbestaan en uiteindelijk hebben willen verdoezelen. Omdat politiek spel ondoorzichtig is en er spelletjes worden gespeeld, zeggen wij het zelf wel. Wij zeggen het vertrouwen in deze regering op en vragen de heren en dames naar huis te gaan en niet meer terug te komen.

Mede namens: Cindy Hagenbeek, Tamara Hardenbol, Dulce Gonsalves Tavares, Fatima Gonsalves Tavares, Maria Sanchez, Gwendoline Santos, Ipek Basalan Darici, Roger Derikx, Brigitta Jainandunsing, Renate Wolbers en Jeroen Woltering, Inuch en Jerry Brouwn, Emilia Cruz, Batya Brown, Pearl Martins Arutunov, Teuntje Kok, Joe ten Cate, Chermaine Leysner, Janet Ramesar, Nadia Tribak, Debbie Backx, Nazmiye Yigit-Karaduman, Angelica Engels, Margreet ten Pas, Fatima Bouyakoub, Najat Benallal, Kristie Rongen, Claudia Kloppenborg, Esther Tatem, Isabel van Gurp.