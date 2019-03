Gebruik zonne-energie juist op sociale woning

De knuppel ligt in het klimaathok. En het oordeel van de rekenmeesters van het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving is niet mals. Geplande klimaatmaatregelen schieten niet alleen tekort om de CO 2 -uitstoot voor 2030 te halveren; ze laten bovendien de zwaksten voor de kosten opdraaien. Huishoudens met de laagste en lage inkomens zullen er respectievelijk 1,8 tot 1,6 procent per jaar op achteruit gaan, zo becijferden de Planbureaus. De hoogste inkomens komen goed weg met 0,8 procent.

De huidige plannen combineren zo het slechtste van twee werelden. Maar wat als er een manier is om zowel woonkosten van lage inkomens te verlagen als de CO 2 -reductie op te krikken? Die manier is er. De meeste huishoudens met lage inkomens wonen in een van de 2,4 miljoen sociale huurwoningen. Als we deze allemaal van zonnepanelen voorzien, vermijden we 4,2 megaton aan CO 2 -uitstoot. De machine is al warmgedraaid: woningcorporaties installeren zo’n 4000 zonnesystemen per maand en dit jaar komen er nog 50.000 bij. De drijvende kracht is de salderingsregeling: die stelt zonnestroom vrij van btw en energiebelasting. Uit deze besparing kunnen corporaties niet alleen grootschalige investeringen in zonnepanelen financieren: het verlaagt ook de energiekosten van lage inkomens met zo’n 160 euro per jaar.

Geef de CO2-re­duc­tie­ma­chi­ne een extra dot gas

Maar in plaats van deze CO 2 -reductiemachine in de hoogste versnelling te zetten, steekt het kabinet juist een stok in het wiel met het plan om de salderingsregeling in 2021 te vervangen door een terugleversubsidie. De minder gunstige voorwaarden en administratieve rompslomp zullen de doodsteek zijn voor zonnestroom op huurwoningen. Die onfortuinlijke keuze klinkt hard door. De Planbureaus gaan uit van een reductiebijdrage van 0,6 tot 3,7 megaton CO 2 in 2030 voor de gebouwde omgeving als geheel: dus van huur- en koopwoningen tot scholen en bedrijfspanden. Dat is minder dan we alleen al met sociale huurwoningen kunnen bereiken als de salderingsregeling in haar huidige vorm blijft bestaan.

Tijd dus om de stok uit het wiel te trekken en salderen ondubbelzinnig voort te zetten. Beter nog: geef de CO 2 -reductiemachine een extra dot gas en stel woningcorporaties die extra investeren in verduurzaming vrij van de verhuurdersheffing. Zo maak je groene en sociale meters.

