Gebruik de vleestaks niet voor bewustwording, maar voor verbetering van de leefomstandigheden van dieren

In de vorige maand gepresenteerde uitkomsten van een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de vleesconsumptie van Nederlanders komt naar voren dat mensen zeggen dat ze minder vlees zijn gaan eten. Maar die uitkomsten komen niet geheel overeen met de cijfers van de vleesverkopen. Die zijn zelfs gestegen, blijkt uit cijfers die de Wageningen Universiteit vorig jaar heeft verzameld in opdracht van organisatie Wakker Dier.

Er worden verschillende verklaringen gegeven voor het verschil, maar zelf denk ik dat mensen mogelijk niet eerlijk hebben geantwoord omdat het sociaal wenselijker is om te zeggen dat je minder vlees eet. Tegelijk met de CBS-publicatie van de nieuwe cijfers hebben milieuorganisaties samen met vijftig wetenschappers en prominent Jan Terlouw de politiek opgeroepen om vlees duurder te maken.

‘Diervriendelijker vlees’ is juist een argument om helemaal niet minder vlees te gaan eten

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederlanders veertig procent minder vlees moeten gaan consumeren. Om dit doel te halen zou de prijs van vlees met een vleestaks tussen de 1 en 3 procent per jaar moeten stijgen. Maar vlees is al zo spotgoedkoop dat van een bescheiden prijsstijging niets valt te verwachten en consumenten hierdoor echt niet minder vlees gaan eten.

De missie van Wakker Dier is het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren in de vee-industrie. Ik was het tot vorige maand niet helemaal eens met hun strategie, want investeren in het produceren van ‘diervriendelijker vlees’ is juist een argument om helemaal niet minder vlees te gaan eten.

Ik ben hiervan teruggekomen, want ik ben er inmiddels pessimistisch over dat er op grote schaal minder vlees zal worden gegeten; de politieke doelstelling van veertig procent minder vleesconsumptie vind ik dan ook totaal onrealistisch.

Vleestaks inzetten om stalbranden te voorkomen

Het lijkt me zinvoller om geld van de vleestaks niet aan te wenden voor bewustwording, maar in te zetten voor verbetering van de leefomstandigheden van die miljoenen weerloze kippen en er bijvoorbeeld ook maatregelen mee te bekostigen om die afschuwelijke varkenstalbranden te voorkomen. Stalbranden waar iedereen zijn afschuw over uitspreekt, terwijl de meeste mensen ‘s avonds toch gewoon weer een varkenskarbonaadje eten.

Zo ben ik van een idealistische vegetariër een realistische vegetariër geworden die de mens als vleeseter nu op de tweede plaats zet en de dieren in de bio-industrie op nummer één. Wie volgt?

