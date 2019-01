Gebruik de burger niet als excuus om na te ­laten wat nodig is

Een fraai gezicht is het niet, maar qua politieke marketing lijkt het volstrekt logisch, en zo trekken de populistische ­Sirenen het hele centrum naar rechts.

Je kunt het zien als een prijzenswaardig democratisch mechanisme; waar het volk gaat, volgt de politiek. Je kunt het ook zien als verraad aan de ideeën en idealen waar de democratie het van moet hebben. Maar los daarvan: ik vraag mij af of men zich in liberale en christen-democratische kring niet vergist. Maken ze de burger niet groter en bozer dan hij werkelijk is? En wie is hij (m/v) eigenlijk?

Bij het CDA waren het de leden die via de partij-hofhouding een ommekeer afdwongen rond het kinderpardon. Geconfronteerd met het lot van asielkinderen in hun gemeenschappen – buurten, scholen, kerken – konden ze steeds minder leven met de harde lijn van Buma en voerden ze de druk op. En ook binnen de VVD-achterban zijn er genoeg mensen – je zou hen burgers kunnen noemen, al zijn ze niet boos – die de koers van hun partij niet delen. “Voor ons telt het humanitaire argument”, zei een raadslid uit Leusden in december, en deze week deed binnen de partij een brief de ronde waarin een versoepeling van het kinderpardon werd bepleit. “Ik wil ermee laten zien dat de VVD geen eenheidsworst is”, aldus de initiatiefnemer gisteren in deze krant. “De partij lijkt mordicus tegen, maar er zijn diverse stromingen.”

Taboe

Misschien is het electoraat sowieso wat onvoorspelbaarder dan partijstrategen zouden willen. Neem de kwestie van het rekeningrijden, taboe verklaard in het regeerakkoord, want onverteerbaar voor VVD en CDA. Een meerderheid van de bevolking vindt het helemaal geen probleem, blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van de Volkskrant: 58 procent is voor en slechts 20 procent tegen. Onder VVD- en CDA-stemmers is ongeveer de helft voor en 25 respectievelijk 20 procent tegen. Betalen per kilometer is een eerlijker systeem dan de huidige wegenbelasting, en bovendien kan het bijdragen aan het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Waar wachten we op?

Als Dijkhoff de vloer aanveegt met het kli­maat­ak­koord, is ook dat in de naam van de veelgeroemde gewone man. Alsof de gewone burger geen belang heeft bij een leefbare wereld

Over CO2 gesproken: als VVD-fractieleider Dijkhoff de vloer aanveegt met het klimaatakkoord, is ook dat in de naam van de veelgeroemde gewone man. Het kabinet zou Dijkhoff desnoods laten vallen, de burger nooit. Alsof de gewone burger, eerder al door Buma van stal gehaald om op de rem te trappen, geen belang heeft bij een leefbare wereld. Natuurlijk moeten de kosten van klimaatmaatregelen rechtvaardig worden verdeeld, dat is een kwestie van ­politieke keuzes maken. Een CO2-heffing voor de ­industrie, bijvoorbeeld, zodat ook de grote bedrijven meebetalen en niet alleen de huishoudens.

Maar gebruik de burger niet als excuus om na te ­laten wat nodig is, of het nu gaat om het klimaat of om asielkinderen.

